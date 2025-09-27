İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yürüttüğü operasyonlar tüm şiddetiyle devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, özellikle sivil alanların hedef alındığı ve ambulans ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Son 24 saatte 47 ölü, 142 yaralı

Bakanlık verilerine göre yalnızca son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 47 şehit ve 142 yaralı getirildi. Sağlık çalışanları, yoğun saldırılar nedeniyle hem ekipman hem de güvenlik açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.

Ateşkesin bozulmasından bu yana 13 bin can kaybı

Açıklamada, İsrail’in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana en az 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Toplam bilanço ağırlaşıyor

Bakanlığın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 65 bin 549’a, yaralı sayısı ise 167 bin 518’e yükseldi.

Yardım dağıtım noktaları da hedefte

Gazze’de saldırıların sadece sivil yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadığı, yardım dağıtım bölgelerinin de hedef alındığı vurgulandı. Son 24 saatte bu noktalara düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Yardım noktalarında 2 binden fazla kayıp

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in yardım bölgelerine yönelik saldırılarında şu ana kadar 2 bin 543 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 614 kişi yaralandı. Bu durum, sivillerin temel ihtiyaçlara ulaşmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

