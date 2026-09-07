TOKİ 15 bin kiralık konut nerede yapılacak ve İstanbul başvuru şartları neler soruları internet aramalarında tepeye yerleşti. Piyasa rayiçlerinin neredeyse yarı fiyatına kiralanacak evler için hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki merkezi lokasyonlar mercek altına alındı.

Gözler başvuru ekranında. Kira derdine neşter vuracak sosyal konut adımı için takvim geri sayıma geçti.

TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde resmi başvurular 14 Eylül 2026 Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek ilk 1.000 konutluk kura çekimi ise ekim ayı içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Proje Başlığı Açıklanan Resmi Takvim Planlanan Kapsam Başvuru Başlangıç Tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi e-Devlet ve yetkili bankalar İlk Kura Çekimi Ekim 2026 İlk etapta 1.000 konut Toplam Konut Sayısı 15.000 kiralık daire İki yaka genelinde etaplar Kira Bedeli Kriteri Piyasa rayicinin yaklaşık %50 altı Bölgeye göre dinamik tarife Resmi Bilgilendirme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toki.gov.tr

Süreç hız kesmiyor. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri etaplar halinde sürdürülecek.

TOKİ 15 bin kiralık konut nerede yapılacak?

TOKİ'nin 15 bin kiralık sosyal konutları İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında şehir merkezlerine ve ana ulaşım akslarına yakın bölgelerde yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira baskısının yoğun hissedildiği Ataşehir gibi ilçelerde de kiralık sosyal konut projelerinin devreye gireceğini işaret etti.

İlçe bazlı nihai liste hazırlığı sürüyor. Kesin inşaat alanları ve mahalle dağılımları resmi başvuru kılavuzuyla birlikte ilan edilecek.

TOKİ kiralık konut başvuru şartları ve kira bedeli ne kadar?

Kiralık konut projesinde daireler piyasa rayicinin yaklaşık yüzde 50 altında bir bedelle kiraya verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan projeksiyonlara göre emsal kira bedelinin 30 bin TL olduğu bir lokasyonda TOKİ dairesi 15 bin TL seviyesinde kiracıya sunulacak.

Kriterler masada. Adaylarda hane gelir sınırı, İstanbul'da en az 1 yıl ikamet etme şartı ve hanede yaşayanların üzerine kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması kuralı aranacak. Kılavuzun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm resmi maddeler toki.gov.tr portalında kamuoyuna açılacak.