Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan kararla; bir şirket ve bir kişi tüm ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle yasaklandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; yasaklama kararının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verildiği ve ihaleyi yapan idarenin Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olduğu belirtildi. İhale kayıt numarası 2025/15511833 olarak açıklandı.

Kararda ihalelere katılması yasaklanan şirketi Yayla Catering Yemek Sanayi Gıda İnşaat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak yer aldı.

Yasaklama kararında şirketle birlikte Ayşe Şeyda Obut da yasaklı kişi olarak yer aldı.

Karara göre yasaklama 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ve tüm ihaleleri kapsayacak şekilde uygulanacak. Yasaklama süresi 1 yıl olarak belirlendi.