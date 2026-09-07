Son Mühür / Geçtiğimiz ay başlatılan Askıda Umre Kampanyası, Manisa genelinde büyük ilgi gördü. Maddi imkansızlıklar nedeniyle umreye gidemeyen kişileri kutsal topraklara göndermek amacıyla "Askıda Umre" kampanyasını başlattıklarını belirten Beyzanur Turizm Sahibi Nihat Günay, hedeflerinin 500 ihtiyaç sahibi kişiyi hayırseverler aracılığıyla umreye götürmek olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin kampanyaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Günay, "Askıda Umre yolculuğumuzla başladığımız bu serüvende hedefimiz 500 insanı kutsal topraklara götürmek. Bugün kampanya kapsamında 14 kardeşimizi umreye götüreceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızdan şu an itibariyle 500 sayısının yüzde 35 oranında kişinin umreye gönderilmesi sözü aldık. Bu kadar çok hayırsever insanımızın olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Rabbim hayırda bulunanları, hayırda yarışanlardan razı olsun." dedi.

Hedef 500 ihtiyaç sahibini umreye götürmek

Ekim ve Kasım aylarında Askıda Umre kampanyasından yararlanan çok daha fazla kişiyi kutsal topraklara götüreceklerini anlatan Günay, en geç Aralık veya Ocak ayında 500 kişilik hedefi tutturmayı istediklerini söyledi. Günay, kampanya fikrinin, umreye gitmek isteyen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen kişileri kutsal topraklara götürme düşüncesinden doğduğunu söyledi.