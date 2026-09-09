Son Mühür / Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Emekli Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Dutlulu, sürekli sahada olduklarını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. 8 Eylül Manisa’nın kurtuluş gününü kutlayan Dutlulu, 26 Ağustos’ta başlayan Milli Mücadele sürecinin 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla sona erdiğini belirterek Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı günlerin önemine dikkat çekti.

Dutlulu, Manisa’da açılan Milli Mücadele sergisinin bir ay boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi. Serginin Manisa için önemli bir kazanç olduğunu belirten Dutlulu, üç günlük Milli Mücadele sempozyumunda ise Türkiye’nin 26 farklı üniversitesinden ve 26 farklı şehrinden gelen hocalar, profesörler ve akademisyenlerin sunumlar yaptığını aktardı. Sempozyumda Manisa’nın 1908-1938 yılları arasındaki dönemi, Milli Mücadele öncesi sosyolojik yapı, işgal yılları, Manisa yangını ve kentin yeniden ayağa kalkışı ele alınıyor.

Manisa halkının ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirten Dutlulu, dün gerçekleştirilen meclis toplantısında suya yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi. Kırsal mahallelerdeki indirim beklentisine de değinen Dutlulu, Yunusemre ve Şehzadeler’de bazı mahallelerin kırsal mahalle kapsamına alınması için çalışmanın komisyona havale edildiğini, kararın 1 Ocak itibarıyla uygulanacağını belirtti. Binaların yapılmış olmasının o bölgelerde yaşayan vatandaşların cezalandırılması anlamına gelmemesi gerektiğini söyleyen Dutlulu, ilçe verilerinden gelen kırsal mahalle taleplerinin tamamını kabul ettiklerini ifade etti. Ulaşım yatırımlarının da devam ettiğini belirten Dutlulu, 4,2 kilometrelik Ergenekon Kavşağı projesinin hızlı şekilde sürdüğünü ve bunun Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi. Diğer kavşak projelerinin de teslim alındığını belirten Dutlulu, bazı düzeltmelerin ardından ihale sürecinin ekim ayında başlamasının beklendiğini ve kavşakların kış aylarında başlatılıp tamamlanacağını ifade etti.

Manisa genelinde 80 yeni kapalı otobüs durağının yapıldığını açıklayan Dutlulu, 22 durağın Manisa merkezde olmak üzere tüm ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ve durakların ekim sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. İhale sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce bazı gecikmeler olduğunu belirten Dutlulu, yeni durakların klimalı, yazın soğuk, kışın ısıtmalı, ışıklandırması düzgün ve temiz alanlar olacağını ifade etti. Bu durakların özellikle sabah erken saatlerde fabrikalara giden ve gece servis bekleyen Manisalı işçiler için yapıldığını söyledi.

Manisa’daki toplu taşıma araçlarının yenilenmesine yönelik çalışmaların da başlayacağını belirten Dutlulu, yeşil otobüslerin artık kullanım sürelerini doldurmaya başladığını söyledi. Önümüzdeki yıldan itibaren kooperatiflere destek vererek araçların yenilenmesini sağlayacaklarını belirten Dutlulu, seçim dönemine kadar eski araçların tamamını değiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Faiz ve enflasyon nedeniyle finansman konusunda beklediklerini ancak bir şekilde bu süreci finanse edeceklerini söyledi.

Bit pazarı konusunda esnafla tamamen anlaşma sağlandığını belirten Dutlulu, yeni yerde çalışmaların önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını açıkladı. Kontrolsüz ve denetimsiz bir sistemin devam etmemesi gerektiğini belirten Dutlulu, emniyet, Sağlık ve Tarım Bakanlığı açısından da çeşitli sıkıntılar yaşandığını söyledi. Perşembe Pazarı’nın bulunduğu alanın Manisa için çok önemli olduğunu belirten Dutlulu, bölgede ciddi trafik yoğunluğu oluştuğunu, iki saatlik ücretsiz otopark uygulamasıyla otopark imkanının artırıldığını ifade etti. Yeni sistemin daha kontrollü ve denetimli olacağını, ilçe belediyesinin de sürecin içinde daha fazla yer alacağını söyledi. Ayrıca yeni bit pazarı yerinin cumartesi pazarı yeri olacağını da açıkladı.

Manisa’daki hava kirliliğinin nedenleri arasında evlerin ısınması, sanayi ve trafiğin bulunduğunu belirten Dutlulu, doğalgaz kullanımı nedeniyle ısınma konusunda Manisa’nın iyi durumda olduğunu söyledi. Şehirde sanayinin yakın olmasının da etkili olduğunu belirten Dutlulu, özellikle Soma’daki termik santralin filtre sorununun Soma, Kırkağaç ve Akhisar’a kadar ciddi hava kirliliği yarattığını ifade etti. Trafiğin de hava kirliliğini artırdığını söyleyen Dutlulu, yeni trafik düzenleme sistemiyle belediyenin doğrudan müdahale edebileceği önemli bir çalışma yapıldığını belirtti.

Trafik akışının düzenlenmesi amacıyla yapılan ihaleyi ASELSAN’ın aldığını açıklayan Dutlulu, daha önce 16 kavşakta bulunan sistemin online olmadığını söyledi. Yeni projeyle 16 mevcut kavşağa 17 kavşağın daha eklenerek toplam 33 kavşakta online ve kendi içinde iletişim kuran bir sistem oluşturulacağını belirten Dutlulu, uzmanların hesabına göre mayıs ayında trafikte yaklaşık yüzde 30 azalma hedeflediklerini ifade etti.

Dutlulu, Türkiye’nin gıda kodeksinin dünya standartlarının çok altında olduğunu da savundu. Aynı gıda markalarının Avrupa ile Türkiye’de farklı içeriklere sahip olabildiğini belirten Dutlulu, gıda kodeksinin mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyledi. Kendi ürünlerine ve özellikle Manisa üzümüne sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Dutlulu, Manisa üzümünün tanıtılması ve daha fazla tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Üzümün ve kuru üzümün insanlara daha fazla ulaştırılması gerektiğini belirten Dutlulu, Ticaret Odası ve borsa seçimlerinin ardından ilgili başkanlarla bir araya gelerek ortak akıl komisyonu kurmayı düşündüğünü söyledi. Orta Asya ülkelerinin Manisa üzümüne rakip hale geldiğini belirten Dutlulu, hem Manisa hem de Türkiye genelinde üzüm ve kuru üzüm için acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Manisa’nın turizm ve gastronomi alanındaki çalışmalarına da değinen Dutlulu, Yeni Han ve Kurşunlu Han gibi alanların önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını söyledi. Yeni Han’da konserler düzenlendiğini belirten Dutlulu, tarihi alanların insanların yalnızca gezmek için değil, kahve içmek, alışveriş yapmak ve el emeği ürünleri görmek için de kullandığını ifade etti. Manisa’nın daha fazla tanıtılması gerektiğini belirten Dutlulu, televizyon, sosyal medya ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla kentin tanıtımının artırılması gerektiğini söyledi.

Dutlulu ayrıca 3 Ekim Cumartesi günü Sardes’te dünyaca ünlü Balkan müzisyeni Goran Bregović’in konser vereceğini açıkladı. Sardes’in UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğunu hatırlatan Dutlulu, konser aracılığıyla Sardes’i hem Türkiye’ye hem de dünyaya daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Sanatçının dünya çapında ses getirecek bir isim olduğunu belirten Dutlulu, bu tarz konserlerle devam etmek istediklerini ifade etti.

Muradiye’deki çalışmaların hızlandırıldığını belirten Dutlulu, özellikle İstasyon Caddesi’ndeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu ve eylül ayı içinde asfalt çalışmalarına başlanacağını söyledi. Ara sokaklardaki çalışmaların ise gelecek yıl mayıs ayına kadar devam edeceğini belirten Dutlulu, çalışmalar tamamlandıkça asfaltlamaların da hızlı şekilde yapılacağını ifade etti.

Yeni projeler konusunda da açıklamalarda bulunan Dutlulu, Manisa merkezde iki büyük otopark projesinin hazırlandığını ve Karaköy ile Bayındırtepe olduğu alana iki otopark yapmak istediklerini söyledi. Projelerin önümüzdeki yıl içinde ihale edilmesinin hedeflendiğini belirten Dutlulu, bu alanların yalnızca beton yığını haline gelmemesi, aynı zamanda yaşayan alanlar olması gerektiğini ifade etti. Akhisar’da yaptığı cumartesi pazarı projesini örnek gösteren Dutlulu, bir alanın hem otopark, hem spor alanı hem de pazar yeri olarak kullanılabileceğini belirterek Manisa’daki projelerde de birden fazla amaca hizmet edilmesini istediğini söyledi.

Taş bina projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ihalesinin yapılacağını belirten Dutlulu, Taş Bina projesinin tamamlandığını ve ihalesinin yapıldığını söyledi. Taş binasının da önümüzdeki günlerde tanıtılacağını belirten Dutlulu, yapının hem estetik hem de içerik açısından Manisa’ya yakışır bir bina olacağını ifade etti. Ayrıca dört ciltlik kitap çalışmasının oluşturulduğunu ve dağıtımların başladığını söyledi.

Konserlere de değinen Dutlulu, Semicenk konserinin yoğun katılımla gerçekleştiğini ve Manisalıların konserleri özlediğini söyledi. Konserlerin olaysız ve problemsiz şekilde tamamlandığını belirtti.

Toplantıda ilçelere yönelik hizmet anlayışına da değinen Dutlulu, göreve geldiği ilk günden itibaren 17 ilçenin tamamına ve yüzlerce mahalleye eşit ve adil hizmet götürmeye çalıştığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca merkezden ibaret olmadığını belirten Dutlulu, her ilçenin ve her mahallenin eşit hizmet alması gerektiğini ifade etti.

Gölmarmara konusunda yaşanan tartışmalara da değinen Dutlulu, Gölmarmara halkının bu durumdan etkilenmediğini, ilçeye yönelik ilgi, alaka ve sevgilerinin devam ettiğini söyledi. Yol çalışmalarının sürdüğünü belirten Dutlulu, Gölmarmara’ya yönelik hizmetlerin tam gaz devam ettiğini ifade etti. Gölmarmara’daki konser tartışmasına ilişkin ise belediyeyle herhangi bir protokollerinin bulunmadığını belirten Dutlulu, bazı belediyelerin konser düzenlediğini, bazılarının ise düzenlemediğini söyledi. Gölmarmara’ya karşı herhangi bir önyargılarının olmadığını belirten Dutlulu, ilçeyi çok sevdiğini ve önümüzdeki süreçte Gölmarmara’da çok güzel oy alacaklarını düşündüğünü ifade etti.