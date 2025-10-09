Nevşehir'in Ürgüp-Kayseri Karayolu üzerinde yer alan Sarıhıdır Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazası, bölgeyi hareketlendirdi. Bir tır ile mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu toplam dokuz kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kavşakta dehşet veren çarpışma

Kaza, edinilen ilk bilgilere göre, B.B.'nin kullandığı 31 AVS 214 plakalı tır ile Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüsün Sarıhıdır Kavşağı'nda kontrolsüz bir şekilde çarpışmasıyla gerçekleşti. Minibüsün tarım işçilerini taşıdığı ve yolcular arasında çok sayıda çocuğun bulunduğu tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, özellikle minibüste bulunan yolcular arasında panik yaşandı.

Kaza anında tır sürücüsü B.B. ile minibüsteki yolculardan beşi çocuk olmak üzere sekiz kişi yaralandı. Toplamda dokuz kişinin yaralandığı bu ciddi kaza, can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı, karayolu yeniden açıldı

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yeni bir kazayı önlemek amacıyla Ürgüp-Kayseri Karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafiğin durdurulmasıyla birlikte, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Minibüsten çıkarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı, derhal ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının detayları henüz netleşmezken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen tır ile minibüsün olay yerinden çekilmesiyle birlikte, karayolu trafiğe yeniden açıldı ve ulaşım normal seyrine döndü. Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu üzücü kazanın kesin nedenini ve sorumlularını belirlemek üzere kapsamlı bir inceleme ve soruşturma başlattı. Kavşaklarda hız kurallarına uyulmasının ve geçiş önceliği ihlallerinden kaçınılmasının hayati önem taşıdığı, yaşanan bu olayla bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.