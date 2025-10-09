Son Mühür- Olay anında yardım çığlıkları atan köpek sahibi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Panik içinde bir araca binerek uzaklaşmak istese de saldırgan köpek elini ve kolunu bırakmadı. Köpeğin saldırısı nedeniyle kolundan ağır şekilde yaralanan kişi, büyük acı içinde bağırarak yardım istedi.

Vatandaşlar su dökerek müdahale etti

Sesleri duyan bir vatandaş, saldırıyı durdurmak için köpeğe su döktü. Ancak tüm çabalara rağmen köpek sahibinin kolunu bırakmadı. Uzun uğraşlar sonucunda yaralı kişi, kolunu köpeğin ağzından kurtarmayı başardı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda derin yaralar oluşan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köpek belediye ekiplerince yakalandı

Saldırgan köpek, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kontrol altına alarak güvenli bir bölgeye götürdü.

Dehşet anı kameralara yansıdı

Korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeğin sahibine saldırdığı, çevredeki insanların ise ne yapacağını bilemeden panik içinde yardım etmeye çalıştığı görüldü.

“Biri yardım etsin!” çığlıkları yankılandı

Olay sırasında büyük panik yaşayan köpek sahibi, “Biri yardım etsin!” diye bağırarak çevresinden yardım istedi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yaşanan olay, bölgede büyük tedirginlik yarattı.