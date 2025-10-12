Teknoloji dünyası geçmişin izlerine dönerek nostalji ve yenilik arasında köprü kuruyor. 1970’li yıllarda dijital saatlerin ortaya çıkışıyla zaman algısı büyük ölçüde değişti. Timex, 1975’te LCD ekranlı SSQ dijital saat modeliyle sektörün öncülerinden oldu ve milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Bundan tam 50 yıl sonra Timex, geçmişteki efsane modelini güncelleyerek kullanıcılara yeniden sunmaya karar verdi.

Timex’in SSQ Digital Reissue adlı yeni modeli, retro tasarımı ve sade LCD ekranıyla orijinaline sadık kalıyor. Modern iç donanımıyla günümüz teknolojisini yakalayan cihaz, aynı zamanda nostalji tutkunları için bir koleksiyon parçası olma özelliği taşıyor. Saatin mavi akrilik çerçevesi, paslanmaz çelik kordonu ve minimal fonksiyonları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Timex SSQ Dijital Saatte Teknik Yenilikler

SSQ Digital Reissue ürünü, klasik LCD ekranın yanı sıra 50 metreye kadar suya dayanıklı bir gövdeyle geliyor. Orijinal modelde tek bir çevirme butonu yer alıyordu; yeni versiyonda ise iki adet düğme bulunuyor ve bu sayede saat ayarı daha kolay hale geldi. Cihazın su geçirmezlik özelliği, düğmelerin su altında kullanılması durumunda geçersiz olabiliyor. Modern elektronik bileşenlerle desteklenen SSQ, hem dayanıklılık hem de basitlik arayanlara hitap ediyor.

Saatin fiyatı Timex’in Japonya sitesinde 28.600 yen (yaklaşık 187 dolar) olarak görünüyor. ABD’de ise 159 dolara satışa sunulmuş durumda; fakat yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede stoklar tükeniyor. Modelin, klasik saat koleksiyoncuları ve teknoloji meraklıları arasında yoğun talep görmesi bekleniyor.

Timex ve Tarihçesi

Timex, 1854 yılında Amerika’da kurulan ve dünyanın en büyük saat üreticilerinden biri haline gelen bir firma. Yıllar boyunca hem analog hem de dijital saat konusunda öncü oldu. 1972’de Hamilton Pulsar’ın ilk dijital saat modelini piyasaya sürmesinden kısa süre sonra, Timex SSQ modeliyle LCD ekran dönüşümünü başlatan marka oldu. Böylece saat teknolojisinde enerji verimliliği ve sürekli ekran yeniliği sağlandı.

Şirket, geçmişteki yenilikçi ürünleriyle saat endüstrisinde önemli bir yer edindi. Timex’in dijital saat üretimindeki başarısı ve teknolojik atılımları, günümüzde yüz milyonlarca kullanıcının tercihini belirlemeye devam ediyor. Özellikle SSQ gibi ikonik tasarımlar, markanın prestijini ve kültürel mirasını güçlendiriyor.

Tasarım, Satış Rakamları ve Pazar Stratejisi

SSQ Digital Reissue, klasik saat görünümünü modern teknolojiyle birleştirirken dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi ve retro mavi akrilik çerçevesiyle dikkat çekiyor. Cihazda LCD ekranın az enerji harcaması ürünü günlük kullanımda cazip kılıyor. Ön siparişlerin 17 Ekim’de başlaması bekleniyor ve saatin kısa sürede popülerleşmesi öngörülüyor. Timex, bu ürünle hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir strateji izliyor.

