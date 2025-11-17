Son Mühür- Savunmasına akademik çalışmalarına değinerek başlayan Emrah Gülsunar, sosyal medya paylaşımının bağlamından koparıldığını belirtti. Nobel Barış Ödülü’nün Venezuela’daki muhalif bir siyasetçiye verilmesinin ülkede tartışma yarattığını ifade eden Gülsunar, anket paylaşımının bu bağlamda yapıldığını söyledi. Gülsunar, “Siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyenim. Uzmanlık alanımla ilgili yürüyen bir tartışmayı yorumladım. Paylaşımın Türkiye’ye yönelik olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“Organize bir karalama kampanyası yürütüldü”

Gülsunar, söz konusu tweetin sosyal medyada manipüle edilerek farklı bir anlamda dolaşıma sokulduğunu belirterek, “Türkiye’de darbe çağrısı yaptığım iddiasıyla organize bir linç kampanyası yürütüldü. Konunun Venezuela ile ilgili olduğunu defalarca açıkladım” ifadelerini kullandı.





Akademisyen, daha önce Türkiye’deki rejimin niteliğine ilişkin paylaşımlar yaptığını ancak bunların da akademik değerlendirmeler olduğunu hatırlattı.

“Siyasal ifade özgürlüğü korunmalıdır”

Gülsunar’ın avukatlarından Hasan Sınar, dava konusu paylaşımın siyasal ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sınar, “Ortada suçun unsurları yoktur. Ceza hukuku varsayımlara dayanamaz. Hangi eylemle hangi suçun işlendiği bile belirsizdir. Akademisyenlerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması kabul edilemez” diyerek tahliye ve beraat talep etti.

“Deliller usule aykırı şekilde elde edildi”

Dosyadaki delillerin hukuka aykırı toplandığını savunan avukat Mehmet Can Seyhan, sanal devriye tarafından elde edilen tweetlerin geçerli olamayacağını söyledi. Seyhan, “Bilimsel tartışma ve akademik özgürlük cezai bir soruşturmanın konusu yapılamaz” dedi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşmada mütalaasını veren savcı, Emrah Gülsunar’ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Savcı, paylaşımın suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme adli kontrolle tahliye etti

Savcının talebine rağmen mahkeme, değerlendirmesi sonucunda Emrah Gülsunar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

