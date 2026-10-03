SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yalova Adliyesi’nde mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İdari İşler Müdürü E.A. ile personel F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi; teslim edilmeyen ürünlere fatura kesilerek kamu bütçesinden usulsüz ödeme çıkarıldığı ve kamu zararının oluştuğu iddiaları üzerine adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak derinleştiriliyor.

Hayali Fatura İddiaları ve Kamu Zararı İncelemede

Son Tv'nin haberine göre başlatılan soruşturmanın odağında, adliyenin mal ve hizmet alım süreçlerinde hayali işlemler yapılarak kamu bütçesinin zarara uğratılması yer alıyor. Yürütülen incelemelerde öne çıkan iddialar şu şekilde:

Teslim Edilmeyen Ürünler: Gerçekte kuruma hiç teslim edilmeyen malzeme ve hizmetler için adliye adına hayali faturalar kestirildiği,

Bütçeden Ödeme Yapılması: Düzenlenen bu evraklar üzerinden kamu bütçesinden usulsüz şekilde ödeme çıkarılarak haksız kazanç sağlandığı iddiaları araştırılıyor.

Emniyet birimleri ve cumhuriyet savcılığı, İdari İşler Müdürlüğü’ne ait geçmişe dönük tüm mal ve hizmet alım belgelerini, ihale evraklarını, tedarikçi faturalarını ve hesap hareketlerini mercek altına aldı.

Adli Süreç Derinleştiriliyor

Gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdari İşler Müdürü E.A. ile adliye çalışanı F.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdüğü, söz konusu usulsüzlüklere karışan olası diğer şüphelilerin ve mal tedariki sağlayan şirket/esnaf bağlantılarının da tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.