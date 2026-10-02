Aydın’ın Efeler ilçesinde bir dairede başından silahla vurulmuş halde bulunan Alparslan Sargın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sargın, 2016 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ı bacağından yaralayan silahlı saldırının faili olarak biliniyordu. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, geçmişte Bülent Tezcan’a yönelik silahlı saldırıyla gündeme gelen Alparslan Sargın evinde ölü bulundu. Zafer Mahallesi’ndeki bir dairede yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Zafer Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. Silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abdullah S.’yi başından vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakınları olay yerine geldi

Kimlik tespitinin ardından hayatını kaybeden kişinin Abdullah S. olduğu belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelirken, Abdullah S.’nin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Abdullah S.’nin, yaklaşık 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın bacağından silahla yaralandığı olayın faili olduğu öğrenildi.