Suriye ekonomisi için önemli bir adım atılıyor. Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ülkenin ulusal para birimini modernize etme hedefiyle altı yeni banknot serisinin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Husariyye, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı kapsamlı açıklamada, bu yeniliklerin mevcut para arzını artırma amacı taşımadığını, tamamen likiditeyi düzenlemeye ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir modernizasyon süreci olduğunu vurguladı.

Uluslararası standartlara uygun, farklı boyutlarda banknotlar

Merkez Bankası Başkanı Husariyye, çıkarılacak altı yeni banknot serisinin tasarım ve teknik özelliklerine dair bazı detayları paylaştı. Yeni serilerin en dikkat çekici özelliği, banknotların üzerinde herhangi bir resim veya sembol bulunmayacak olması. Bu kararın, ulusal paranın daha sade ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlaması hedefleniyor. Husariyye, yeni banknotların küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı boyutlarda basılacağını belirterek, bu çeşitliliğin kullanıcılar için pratiklik sağlayacağını ifade etti.

Başkan, yeni banknotların aynı zamanda uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlandığını da ekledi. Husariyye, "Yeni banknotlar, doğrulamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olup uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır" sözleriyle, sahteciliğe karşı da gelişmiş önlemler alındığını işaret etti.

Modernizasyon odaklı para politikası

Abdülkadir Husariyye, yeni serilerin basım ve dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından tüm detayların şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Başkan'ın özellikle altını çizdiği nokta, bu hamlenin bir para arzı genişletme amacı taşımaması oldu.

Husariyye, bu durumu netleştirerek, "Bu, bir modernizasyon adımıdır, para arzını genişletme amacı taşımıyor. Para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli bir para politikasıdır" dedi. Merkez Bankası'nın bu kararı, ekonomik istikrara odaklanan ve piyasada dolaşan paranın kalitesini yükseltmeyi hedefleyen ihtiyatlı bir yönetim anlayışını yansıtıyor. Yeni banknotların piyasaya sürülmesiyle birlikte hem ulusal paranın fiziksel kalitesi iyileşecek hem de para politikalarının etkinliği artırılmış olacak.