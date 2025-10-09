Son Mühür- Son dönemde rekor üstüne rekor kırarak 4.000 doların üzerine çıkan ons altındaki yükseliş, gram altını da 5.400 liranın üzerine çıkarmıştı.

Altındaki yükselişin konuşulduğu günlerde alanında Türkiye'nin en büyüğü olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonun Kapalıçarşı'da İAR'yle çalışan esnafı zor durumda bıraktığına dair iddialar gündeme geldi.

Ekonomist İris Cibre de, ''Çarşıda dengeler bozulmuş'' hatırlatmasında bulunarak,

''İstanbul Altın Rafinerisi gram altın üretiminde 1 numara.

Dolayısıyla, Çarşının büyük kısmı has altını İAR'a bırakıyor, ihtiyaç oldukça gram altın olarak parti parti çekiyordu.

Gözaltı sonrası, çarşı esnafının 1 Ton üzerinde malının İAR'da kaldığı söyleniyor.

O has altınlar, esnafın genelde sermayesidir, bazıları borçla alır, satıp karını aldıktan sonra öder vs.

Eğer, İAR yakın zamanda açılmazsa, zincirleme olarak çok batak olacağı söyleniyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Kuyumcular satışı durdurdu mu?



''Bu arada, bazı esnaf da, fx tarafında spekülatif altın short açmış, son fiyat hareketinde, birkaç kuyumcu da batmış.'' bilgisini paylaşan Cibre,

''Diğer konu da, kuyumcuların altın satışını durdurduğu haber.

Bu doğru değil. Kısıtlı sayıda kuyumcu, fiyat hareketinin yoğun olduğu sırada, kısa bir süre için satışı durdurup tekrar açmışlar.

Yani, altın satışı durdu olayı doğru değil'' mesajı verdi.