Isparta’da son yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi AKP’ye geçti. Şükrü Başdeğirmen, yüzde 41,95 oy oranı ile Isparta Belediye Başkanı oldu. Bu sonuçla hem şehir yönetiminde siyasi tablo değişti hem de Başdeğirmen, ikinci kez belediye başkanlığı görevini üstlendi.

Yüksek katılımlı bir seçim sürecinin ardından oluşan sonuçlarda, AKP adayı Şükrü Başdeğirmen 54.433 oy aldı. Onu CHP adayı Atakan Yazgan 27.386, İYİ Parti adayı Ahmet Tural ise 22.944 oy ile takip etti. Seçimde, MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ve Zafer Partisi adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu da yarıştı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Şükrü Başdeğirmen, 1962 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını şehirde tamamladıktan sonra işletme alanında üniversite diploması aldı ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Elli yaşının üzerindeki Başdeğirmen, kariyerinde inşaat, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde girişimcilik yaptı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda uzun süre çeşitli kademelerde bulundu ve 2013’ten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı üstlendi.

Ayrıca, TOBB Konsey Üyeliği, ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Avrupa İşletmeler Meclisi üyeliği gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda aktif görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Başdeğirmen, iki çocuk babası.

Seçim Sonuçları ve Isparta'nın Siyasi Durumu

31 Mart 2024’te gerçekleşen seçimlerde Başdeğirmen yüzde 41,95 oy ile birinci oldu. Diğer adayların oy dağılımları şöyle sıralandı: CHP yüzde 21,10, İYİ Parti yüzde 17,68, MHP yüzde 10,11 ve Zafer Partisi yüzde 4,08. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,31 oy aldı. Şehirde AKP yönetimi sürerken, seçimin yüksek katılımlı ve rekabetçi geçtiği göze çarpıyor.

Genel tabloya bakıldığında, Isparta’da belediye yönetiminde karar verici rol AKP’de bulunuyor. Siyasi çekişmenin yoğun yaşandığı seçimde, şehirdeki siyasi dağılım ve seçmen eğilimleri gelecek dönem için belirleyici olmaya devam ediyor.

Teknik Detaylar ve İstatistiklerle Isparta

Seçimde toplam oy sayısının 130 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Sonuçlara göre AKP, rakiplerinden açık ara önde olsa da, oyların yaklaşık yüzde 58’i diğer partiler arasında dağıldı. Bu da Isparta’da siyasetin çok sesli ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Belediye yönetiminin kompozisyonu ve yeni projelerin hayata geçirilmesi, önümüzdeki aylarda şehirde önemli gündem oluşturmaya aday.

Şükrü Başdeğirmen’in hem iş dünyasında hem de yerel yönetimdeki tecrübesi, Isparta’nın kalkınma projelerinde ve sosyal alanlardaki stratejilerde belirleyici rol oynayacak gibi gözüküyor.