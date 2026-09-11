Son Mühür/Merve Turan- Avukat Eshat Özkul ve Avukat Sancaktar Devlet Özkul sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüler ve bu doğrultuda yapılan paylaşımların hukuki sınırlandırmalarına değindi. Sosyal medyada işlenen suçların hukuki süreçlerinden Son Mühür Tv'de bahsederek “Bu tür durumlarda vatandaşlarımızın yasal olmayan durumlara uymamaları ve başlarına gelen bir durumda korkmamaları, anında birimlere söylemeleri gerekir” uyarısında bulundular.

Sosyal medyada şantaj amaçlı ifşalar ve hukuki süreç

Sosyal medyada şantaj amacıyla mesajlaşmaların ifşa edilmesi ve mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifrelenmiştir" ifadesine dikkat çeken Avukat Eshat Özkul, mahkemede whatsapp yazışmalarının delil olarak kullanılması durumuna karşı “İki kişi arasındaki yazışmanın üçüncü kişi tarafından yayınlanması hukuka aykırı delil olur” ifadelerini kullandı.

Sancaktar Devlet Özkul ise “Toplum olarak medya üzerinde manipülasyon ve reklam yaparak birbirimiz üzerimde baskı kuruyoruz. Hukuk usülünce uygulanırsa, çok daha hak edilen cezalar verebiliyoruz” diyerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halkı kin ve nefrete sürüklemede ifade özgürlüğü sınırı

Avukatlar halkı kin ve nefrete sürüklemede “ifade özgürlüğü mü güvenlik mi” sorusunun önemine dikkat çekti. Eshat Özkul “Kullanmış olduğunuz ifadede açık ve yakın bir tehlike var ise suç oluşur, soruşturma usulüne uygun süreç yürütülür” dedi. Sancaktar Özkul ise bu konuyla ilgili “Siyasi tahrik oluşturma, halkı sınıflara ayırma olduğunda bu kin, nefret ve ayrımcılığa sonuç verir. Bu ülkenin insanları rengarenk çiçekler gibiler. Irk dil mezheplerin farklı olması bizi farklı konuma sokmaz, bunlar bizim güzelliklerimiz” açıklamasında bulundu.

“İnsanlarda adalet duygusu yok oldu”

Hukuk sisteminde adli kontrolün sınırlarına ve tutuklama süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunan Eshat Özkul her mahkemede farklı bir karar çıkmasının vatandaşlarda adalete karşı güvensizlik yarattığını söyleyerek “Bu sistem insanların içerisindeki adalet duygusunu yok etti” dedi. Konuşmasının devamında şu sözleri ekledi:

“Vatandaş derdini hiç bir yerde anlatamıyorsa, adliyede anlatabilmeli. İnsanların korkmadan orada adaleti bulacağım, hakkımı alacağım demesi, haksızlık yapanın da ben bir hükmün altına gireceğim diyebilmesi lazım. Bunu da sağlayacak olan hakimler ve savcılar.”

“Mustafa Kemal’in ilke ve inkılapları doğrultusunda güzel yarınlar bırakacağız”

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ve 12 Eylül darbesi hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Sancaktar Özkul kurtuluş günümüzü kutlamasının ardından “Bugün adaletin olduğu, hukukun üstünlüğü, demokrasinin olduğu bir yerde bir daha 12 Eylül’ü 15 Temmuz’u yaşamayalım. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimize ışık tutalım” dedi. Eshat Özkul ise demokraside yalnızca millet iradesinin esas olduğunu vurgulayarak “Gelecek yıllarda kurucu önderimiz Mustafa Kemal’in ilke ve inkılapları doğrultusunda, hukukun üstün kılındığı, demokrasinin oturduğu, insanların temel hak ve özgürlüklerinin net olarak yaşandığı ve bunu hissettiği günler inşallah hepimize nasip olacak ve gelecek nesile güzel yarınlar bırakacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.