Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, özellikle yüksek faiz politikasının ve KOBİ'lerin finansman ile kredilere ulaşımında ortaya çıkan problemlerin esnafa ciddi anlamda sorun yarattığını aktararak, konuyla ilgili Son Mühür'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Koç: Esnafımız zor bir süreçten geçiyor

İzmir esnafının zor bir süreçten geçtiğini söyleyen ve esnafın üretim ile yatırım yapmak istediğini ancak finansmana erişim güçlüklerinden dolayı bunu yapamadıklarının altını çizen Başkan Zafer Koç, "Esnafımız zor bir süreçten geçiyor.

Yüksek faiz ile birlikte para akışına ve krediye ulaşımın zor olmasından kaynaklı şu an esnaf bu durumda beklemektedir. Artan maliyetler var. Hammaddeleri satan firmaların irdelenip, incelenmesini istiyoruz. Bankaların yüksek faiz oranları, krediye ulaşımda karşımıza çıkan engeller ağırlıklı olarak buna neden oluyor. Şu an esnafımız üretim yapmak istiyor bu durumlarda finansmana erişim çok zor durumda" şeklinde konuştu.

"TOKİ modeli İzmir'e gelmeli"

Öte yandan, söz konusu problemler ile ilgili gerekli resmi makamlarla iletişime geçtikklerini de söyleyen İZMOD Başkanı Koç, TOKİ modelinin İzmir'e de gelmesi gerektiğini savunarak, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bakanlığımıza da bu konuları ilettik. İnşallah merkezi yönetimlerimiz de bu konularla ilgillenirse ve bankaların faiz indirimine kadar gidecek bir süreç yaşanırsa esnafımızın daha çok rahatlayacağını düşünüyorum. Biz meskenlerin altınıda üretim yapıyoruz. Esnafımıza yakışmıyor.

Yaşadığımız problemler hammadde ve krediye ulaşım gibi konularda faizlerin düşürülmesi esnafımızı mutlu edecektir. Artık üretim alanlarının da düzenlenmesi lazım. TOKİ modelinin İzmir'e gelmesi gerekiyor, bizim esnafımız cebindeki öz sermayeyi işine yatırmalı, istihdam sağlamalı, makine parkurunu geliştirmeli"