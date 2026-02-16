2024-2025 eğitim öğretim döneminde TBMM’de staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek 4 Aralık’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvurmuştu.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan dört mağdur öğrencinin, TBMM’de staj yaptıkları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddia edilmişti.

Sanıklar hakkında 16 yıla kadar hapis istemi

İddianamede sanıklar hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci duruşmada tahliye kararı verilmişti

Dava, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. 9 Şubat’ta yapılan ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Başsavcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Yapılan inceleme sonucunda itiraz haklı bulunarak sanıkların yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tekrar tutuklanırken, tahliye sonrası firari olduğu belirlenen Halil İ.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.