İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu’nun yer aldığı arkeolojik alana İsrail bayraklarının asıldığı bildirildi. Yerel Filistinli yetkililer, söz konusu adımın sahadaki kontrolün güçlendirilmesine yönelik olduğunu savunurken, gelişme bölgede tansiyonu artırdı.

Arkeolojik alana bayrak ve demir kapılar

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, İsrail güçlerinin El-Mesudiye Tren İstasyonu’nun bulunduğu arkeolojik bölgeye bayrak astığını ve alana demir kapılar yerleştirdiğini açıkladı. Desuki, bu uygulamanın “fiili durum oluşturularak işgalin kalıcı hale getirilmesi” amacı taşıdığını ileri sürdü.

Yerel kaynaklar, söz konusu bölgenin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu belirterek, uygulama sonrası çiftçilerin arazilerine erişiminde sorun yaşandığını, ekili alanların zarar gördüğünü ve yaklaşık 5 bin dönümlük arazi üzerindeki kontrolün İsrail güçlerine geçtiğinin iddia edildiğini aktardı.

Tarihi demiryolu hattının parçası

El-Mesudiye Tren İstasyonu, Osmanlı döneminde inşa edilen Hicaz Demiryolu’nun Filistin sınırları içindeki önemli duraklarından biri olarak biliniyor. Bölge, tarihi ve arkeolojik değeri nedeniyle uluslararası düzeyde dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Filistinli yetkililer, istasyona bayrak asılmasının yalnızca siyasi bir sembol olmadığını, aynı zamanda bölgedeki hakimiyetin sürdürüldüğünü gösterdiğini savundu.

“İlhak hedefi” iddiası

Filistin tarafı ayrıca, İsrail hükümetinin Batı Şeria’da başlattığı tek taraflı arazi kayıt sürecinin hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ve bu adımın bölgenin ilhakını hedeflediğini öne sürdü. Filistinli yetkililer, uluslararası topluma İsrail’in uygulamalarına karşı net bir tutum alınması çağrısında bulundu.

Türkiye’den tepki

Gelişmeye Türkiye’den de tepki geldi. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi adına İsrail hükümetinin adımını eleştirdi. Çelik, Benjamin Netanyahu yönetiminin Batı Şeria’ya yönelik politikalarının yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, “İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır” ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının çözüm olduğunu savundu.