Son Mühür- Gürkan Hacır'la birlikte TGRT Haber'de Taksim Meydanı programıyla ekranlara gelen Barış Yarkadaş, 28 Ocak tarihinde programa veda etmişti.

CHP içindeki iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle Özgür Özel'in de eleştirilerine hedef olan Barış Yarkadaş'ın kendi YouTube kanalını kuracağı konuşulmuştu.

Gazeteci kimliğinin yanında bir dönem CHP Milletvekili olarak da görev yapan Yarkadaş, bir süre ayrı kaldığı ekranlara yeniden dönüş yapacağını duyurdu.



Yarkadaş'ın yeni adresi TV100 olacak...



Deneyimli gazeteci Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programına konuk olacak olan Yarkadaş,

''Sevgili dostlar; gerçekleri duymayı özlediğinizi biliyorum. Bu akşam TV100'de buluşuyoruz'' mesajı verdi.

Barış Yarkadaş ekranlardan uzak kaldığı dönemde mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin'le birlikte verdiği mesajlarla dikkati çekmişti.