Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Suçlamaları reddetti

Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Diploma iddiasına ilişkin suç unsuru bulunmadığını savunan İmamoğlu’nun beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteleme kararı aldı.

Duruşma 6 Temmuz’a ertelendi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla duruşma 6 Temmuz tarihine bırakıldı.

Soruşturma ihbar ve YÖK raporuyla başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçlaması yöneltildi.

Üniversiteye resmi yazı gönderildi

Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, söz konusu diploma dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerin hukuka aykırı sonuç doğurmaması için gerekli adımların atılması istendi.

Diploma iptal edildi, veri tabanından silindi

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart tarihinde aldığı kararla İmamoğlu’nun lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alarak iptal etti. Üniversite kayıtlarında yer alan diploma bilgisi ise 6 Mayıs’ta veri tabanından kaldırıldı.

8 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği iddia edilerek 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.