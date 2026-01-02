Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun’un sosyal medya platformu X’teki hesabına erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi. Ongun’un hesabı henüz Türkiye’de görünmez kılınmadı.

Paylaşımları gündem olmuştu

Ongun, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini çeken iddialar dile getirmişti. Paylaşımlarında, İBB soruşturmasında bazı isimlerin ifadelerine ve dosyadaki çelişkilere dikkat çekmişti.

“İfadeler üzerinden yürüyen soruşturma” iddiası

Ongun, soruşturmanın delillere değil ifadelere dayandığını savunarak, bazı tanık beyanlarının birbiriyle çeliştiğini öne sürmüştü. Paylaşımlarında, aynı dosyada yer alan bazı isimler hakkında ceza talep edilmediğini, buna karşın kendisinin tutuklu bulunduğunu ifade etmişti.

Son paylaşımında “sürecek” demişti

Hesabına erişim engeli getirilmeden önceki son paylaşımlarında Ongun, soruşturma sürecine ilişkin iddialarını sürdüreceğini belirtmişti.

Son paylaşımında da "İBB soruşturması delile değil, sadece ifadelere dayanıyor" ifadelerini kullanan Ongun, şunları yazmıştı:

“O zaman ifade sahiplerini tanımak lazım. Palazoğlu Brothers ile başlayalım.

Ahmet P.: “Adstation firmasının tüm yetkileri abim Muhittin Palazoğlu’na aittir. Yüzde yüz tek ortak abimdir.”

Muhittin P.: “Süreç yönetimi kardeşim ve Adstation’ın şirket sahibi, tek yetkilisi Ahmet Palazoğlu tarafından yürütülmüştür.”

Ahmet P.: “Ben Adstation’dan 2022 yılının aralık ayında ayrıldım.”

Muhittin P.: “31 Aralık 2023’e kadar Adstation şirketini fiilen ve resmi olarak kardeşim Ahmet yönetti.”

Ahmet P.: “Tüm ihale tekliflerini hazırlayan abim Muhittin’dir. Bu süreçlerden abim sorumludur.”

Muhittin P.: “Tüm işlerde kardeşim Ahmet vardır. Ben inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum.”

SONUÇ: Ahmet sanık bile değil evinde. Muhittin sanık ama hakkında ceza istenmedi. O da aynı evde. Biz de cezaevinde.

Abisine ya da kardeşine suç atmakta sorun görmeyenler, düşünün bize neler demiştir. İBB soruşturmasının tanık kalitesi ne yazık ki böyle.