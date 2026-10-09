Son Mühür - Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ve fon süreçlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada adli adımlar peş peşe geliyor. Soruşturma kapsamında yaptıkları haberler ve açıklamalarla "kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyanda bulundukları" öne sürülen gazeteciler hakkında başlatılan dezenformasyon incelemesinde kritik bir aşamaya geçildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler

Dün gözaltına alınan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç, emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sevinç ve Balcı, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Murat Ağırel adliyeye geldi

Aynı soruşturma dosyası doğrultusunda 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan gazetemiz yazarı Murat Ağırel ile gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki adli süreç de işliyor. İfade çağrısının ardından harekete geçen gazeteci Murat Ağırel, savcılık makamına ifade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Dosya kapsamında gazetecilerin ifade verme işlemlerinin ve mahkeme sürecinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Fon soruşturması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Fonların bir bölümünün borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düştüğü belirtildi.

Alım satım işlemlerine kapatılan fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY bünyesinde bulunduğu bildirildi. İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin altı ay sürmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Merkez Bankası başkan yardımcısının da bulunduğu şirket ve portföy yöneticilerinden toplam 85 kişinin tutuklu olduğu belirtildi.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında ise nisan ayında bir fon aracılığıyla 163 milyon 46 bin liralık hisse alımı yaptıkları ve 2 milyar 170 milyon lira çektikleri, böylece 2 milyar 6 milyon 960 bin lira kâr elde ettikleri iddiası gündeme geldi. Kaya, 27 Eylül’de iddialara yanıt vermeden görevinden istifa etti.

Kaya ve eşi, 7 Ekim akşamı soruşturmayı yürüten savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren ifadelerin ardından adliyeden ayrılan çift, yatırımları konusunda herhangi bir kişinin kendilerini yönlendirmediğini söyledi.

İlyas Kaya ise soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu belirterek yatırım kazançlarını TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini ifade etti.