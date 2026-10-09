İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi’nde dün meydana gelen bina çökmesi olayında yürekleri dağlayan detaylar gün yüzüne çıktı. Gülsuyu Mahallesi'ndeki evlerinin kentsel dönüşüm kapsamına girmesi üzerine yaklaşık 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki binaya kiracı olarak taşınan Mesut Bilece ve ailesinin yeni yuvası felakete dönüştü. Binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çökmesi sonucu evde bulunan aile üyeleri göçük altında kaldı.

İzmir’den gelen misafir yeğen de enkaz altındaydı

Olay günü evde bulunan Bilece ailesi ve İzmir’den kendilerini ziyarete gelen misafir yeğenleriyle birlikte toplam 6 kişi enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde; anne, 3 çocuk ve İzmir'den gelen yeğen yaralı olarak göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Aile yakınlarının olay anında aradığı ancak ulaşamadığı öğrenilen baba Mesut Bilece’nin ise yürütülen çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Talihsiz babanın cenazesi Diyarbakır'a uğurlandı

Kentsel dönüşüm çilesi yüzünden taşındığı binanın altında kalarak yaşamını yitiren Mesut Bilece'nin naaşı, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Çöken binanın yapısına ve çökme nedenine ilişkin adli ve idari soruşturmanın geniş çaplı şekilde devam ettiği öğrenildi.