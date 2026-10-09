Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında çarpıcı başlıklara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen zirvenin ülkeler, halklar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Uluslararası adalet ve hukuk diplomasisi vurgusu

Konuşmasına uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi konularla başlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meseleleri ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda iki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.

“Vicdan ve hakkaniyet yoksa adalet de yoktur”

Adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası iş birliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını; farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canıgönülden temenni ediyorum. Zirvenin başarıyla ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini gönülden tebrik ediyor, organizasyona emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum."

Adaletin haklıya hakkının teslim edilmesi olduğunun altını çizen Erdoğan vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adaletin olmayacağından da bahsetti. Dünyanın bir bölümünde son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan insanlar olduğunu ama diğer tarafta da lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesimin varlığını dile getiren Erdoğan Türkiye'nin kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğini de belirtti.

Erdoğan’dan “Dünya 5’ten büyüktür” mesajı

"Dünya 5'ten büyüktür" sözünü tekrar hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez.

Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz.

Tam da bu yüzden "daha adil bir dünya mümkündür" diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.

Bulunduğumuz her platformda, yer aldığımız her masada güçsüzlerin, gariplerin, yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden de bu gayretlerimize azami katkı beklediğimizi bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir.