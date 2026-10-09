Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin açılan davada karar açıklandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Mesajlar ve ses kayıtları dava dosyasında

Duruşma sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan sanık Gülter hakkındaki iddialar, dosyaya giren deliller doğrultusunda sıralandı.

Müşteki Kader Tut'un avukatı, sanığın bir yakınına gönderdiği mesajlarda annesini kasteterek, "Ne zaman ölecek?", "Ne olur ölsün", "Gebersin" dediğinihatırlattı.

Müşteki avukatı ayrıca olay gecesine ilişkin ses kayıtlarından bahsederek, maktul lavaboya girmeden önce evde bir Roman havası çalındığını, sanığın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya "Malkata açalım öyle oynasın" dediğini ve maktulün bu yolla tuzak kurularak olay yerine çekildiğini iddia etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savunmadan iftira ve kaza iddiası

Sanık avukatı ise iddiaları kabul etmeyerek, tanık Sultan Nur Ulu’nun yalan söylediğini ve müvekkiline iftira atıldığını savundu.

Maktulün olay esnasında alkollü olduğunu ve daha önce de düşme olayları yaşadığını öne süren sanık vekili, olayın ardından alınan ses ve video kayıtlarını mahkeme heyetine sundu.

Kayıtların dinletildiği sırada sanık Gülter ve maktulün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Hayata tutunacak dalımı kaybettim"

Karar öncesinde son sözleri sorulan sanık Tuğyan Ülkem Gülter, suçlamaları reddetti.

Annesinin düşme anını görmediğini söyleyen Gülter, "Görsem tutmaya çalışırdım.

Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutunacak dalımı kaybettim." dedi.

"Sultan'ın bana yaptığı iftirayı anlamlandıramıyorum"

Kendisini "mağdur" olarak tanımlayan Gülter, ifadesini şöyle sürdürdü;

"Bugün burada sanık sıfatıyla bulunuyorum ama mağdurum. Sultan'ın bana yaptığı iftirayı anlamlandıramıyorum.

Ben madem katilim, katil olduğumu görmüşse neden olay anında sesini çıkarmadı, çığlık atmadı? İlk günden son güne kadar benimle aynı şeyi anlatıyor."

"Annemi kaybetmenin acısını yaşarken..."

Aleyhindeki ifadelerin baskı altında verildiğini iddia eden sanık, "Ben kamuoyunda anne katili olarak yaftalandım.

Annemi kaybetmenin acısını yaşarken bir de kendimi ifade etmek zorunda olmamın ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz." dedi.

"İlahi adalete inanıyorum"

Gülter savunmasını, "İftiraya uğradığıma inanıyorum. İlahi adalete inanıyorum.

Öteki dünyada ilahi mahkemeye annemle el ele çıkacağımı biliyorum.

Ben ne kadar ceza alırsam alayım sadece kızımın bu lekeyi taşımasını istemiyorum." diyerek tamamladı.

Mahkeme cezayı açıkladı

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğyan Ülkem Gülter’i "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.