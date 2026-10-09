Son Mühür- Dün İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan feci olayın etkileri bugün de sürüyor. Yürekleri yakan olay dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Bu sabah ise enkazın altından cansız bedenlenlerin çıkması haberi yine ocaklara ateş düşürdü.

Maltepe’de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen bina çökmesinin ardından 4 vatandaşın olay yerinde, 1 vatandaşın ise hastanede vefat ettiğini bildirerek "İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazdan toplam 14 vatandaşımız çıkarılmış, maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız da kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabıhak, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.