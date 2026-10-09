Son Mühür- Fon krizinde Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın babasını isim benzerliğiyle iddiasına konu eden Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarının artçı sarsıntıları devem ediyor.

Bakan Göktaş'ın Özlale'yi istifaya davet ederek suç duyurusunda bulunduğu tartışmayı değerlendiren gazeteci Levent Göktaş,

''Ümit Bey’in bu konuşmasını dinlerken sevgili İsmail’le telefonda konuşuyordum. İsmail Saymaz da daha hiç bakanın, yani Mahinur Hanım’ın adı geçen iddiayla ilgili bakanın açıklamasını görmeden dedim ki: İsmail, bu büyük ihtimalle bir yeme benziyor'' dediğine dikkat çekti.

Bu, krizi sulandırma hamlesi...



İsim vermeden Murat Ağırel'in Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddiasının da yalanlandığını belirten Gültekin,

''Şu anda muhalefetin düştüğü durum, sızdırılan bilgilerle, belgelerle sarayla AK Parti arasındaki hesaplaşmanın bir malzemesine dönüşmek. Fon skandalını sulandırma operasyonunun bir parçasına dönüşmek. Asıl faillerin saklanması, yalancı isimler ortalıkta dolaştırılarak gerçek isimlerin kamuflaj edilmesi. Bu kimin eliyle yapılıyor? Muhalefet. Muhalefetten kim? Ümit Özlale'' ifadelerine yer verdi.

Ben şaşkınlıkla izliyorum...



''Ben çok şaşkınlıkla izliyorum muhalefetin halini. Yani koca koca adamların böyle hata yapmalarını gerçekten şaşkınlıkla izliyorum'' diyen Levent Gültekin,

''İki dakika düşünmen lazım. Bu belge bize niye geliyor? Çok basit bir şey ya. İki dakika düşün, bu belge bize niye veriliyor?

Özgür Bey çok basit: Adalet Bakanlığı’ndan bize belge akıyor diyor. Niye akıyor abi? Sebebi sen ki Adalet Bakanlığı seni bulsa bir kaşık suda boğacak durumda. Senden nefret ediyor. Çünkü artık bir kişisel kavga veriyorsunuz neredeyse. Sen adalet bakanının mal varlığı üzerinden hedef alıyorsun. O seni başka operasyonlarla hedef alıyor. Peki niye sana bilgi aktarıyor sorusunu sormuyorsun. Gelen bilgiyi belli ki çek etmiyorsun, araştırmıyorsun ve sonra da kamuoyuna açıklıyorsun. Sonra fon krizinde asıl yapanları biz konuşmuyoruz'' sözleriyle muhalefetin fon krizine yönelik açıklamalarında hata yaptığını savundu.