Fon soruşturmasında ortaya atılan iddialar her geçen gün büyürken bu iddiaların arasına bakanların da ismi anılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Yeni Partili Cemal Enginyurt ve Yeni Partili Ali Mahir Başarır'ın okları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı işaret etmişti.

Göktaş’tan yeni açıklama geldi

Söylentiler üzerinden açıklama yapan Göktaş yeni bir paylaşımda daha bulundu. Göktaş, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

“İftira atanlar hukuk önünde hesap verecek”

Hiç kimsenin çamur siyaseti uğruna şahsını ve ailesini hedef gösteremeyeceğini belirten Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"