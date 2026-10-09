Son Mühür- Muhalefete yakın kalemlerin fon krizini, iktidara yakın kalemlerin İBB davasını mercek altına aldığı süreçte gazeteci Sevilay Yılman, gazeteciliği evrensel kurallarına göndermede bulundu.

''İBB davasında ortaya atılan vahim iddialar karşısında aylardır üç maymunu oynayan, her iddiayı peşinen “iftira” diye yaftalayan muhalif gazetecilere, fon skandalı üzerinden iktidara yakın medya çok önemli bir gazetecilik dersi verdi'' iddiasını gündeme taşıyan Sevilay Yılman,

''Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının gündeme gelmesiyle birlikte, AK Partili gazetecilerin önemli bir kısmı “Bizdendir, susalım, görmezden gelelim” demedi. Aksine, iddiaların üzerine gitti, sorguladı, hesap sorulmasını istedi.

İlkesel duruş sergileyen...



İşte takdir ettiğim tam da bu tavır!

Çünkü yolsuzluğun partisi, hırsızlığın siyasi kimliği olmaz!

Gazetecilik, karşı mahalledeki şaibeyi büyütüp kendi mahallendekini örtbas etmek değildir.

Kimin yaptığına değil, ne yapıldığına bakabilmektir!

Bu ilkesel duruşu sergileyen gazetecileri tebrik ediyorum.

Aynı cesareti ve hassasiyeti her siyasi çevreden bekliyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?



İBB davasında etkin pişmnalıktan yararlanan Cüneyt Yakut, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek iddiası gündeme gelmişti.

İBB Medya A.Ş. Müdürü Fatoş Pınar Türker’den Murat Ongun’a: “Arkamızdan işler çevrilmiş, ayıp değil mi bize?” şeklindeki çıkışı iktidara yakın kalemler tarafından gündeme getirilirken muhalefete yakın olduğu bilinen isimler, Türker'in Ongun'a yönelik sözlerini görmezden gelmeyi tercih ettiği görülmüştü.

