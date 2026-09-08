Son Mühür - Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, bugün saat 13.30 civarında tahliye edildi. Mızraklı tahliyesi öncesinde sosyal medya hesabından "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte… 08.09.2026" mesajını paylaştı.

Demirtaş: "Artık size emanettir"

Mızraklı'nın tahliye olacağını geçen cuma günü aynı cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından duyurdu. Demirtaş paylaşımında, "Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın 4 ay belediye başkanlığına karşı 7 yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi" ifadelerini kullandı. Son 5 yıldır aynı koğuşu paylaştıklarını belirten Demirtaş, "Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir" açıklamasını yaptı.

İstanbul programının ardından Diyarbakır'a gidecek

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Mızraklı, tahliyesinin ardından Edirne'den İstanbul'a geçti. İstanbul'da İsmail Beşikçi'yi ziyaret edecek olan Mızraklı, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek Sırrı Süreyya Önder'in kabri ile diğer ziyaretlerini gerçekleştirecek. Mızraklı'nın saat 19.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Diyarbakır'a gitmesi planlanıyor.

Selçuk Mızraklı kimdir?

1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğan Selçuk Mızraklı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Diyarbakır'da genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Mızraklı, Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı ve Demokratik Toplum Kongresi'nde çeşitli görevler yürüttü. 2018 genel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Göreve geldikten kısa süre sonra, 19 Ağustos 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mızraklı, 21 Ekim 2019'da gözaltına alındı ve bir gün sonra "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Yargılama sonucunda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mızraklı, 2022 yılından bu yana Edirne Cezaevi'nde bulunuyordu.