Son Mühür- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinin ardından önce üniversite diploması iptal edilen ardından da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yargının vereceği karar merakla bekleniyor.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin, İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğuna dair tutumu, mutlak butlan kararı sonrası koltuğa oturan Kılıçdaroğlu döneminde terk edildiği bir kez daha tescillendi.

CHP Genel Merkezi'nde Euronews'e konuşan Kılıçdaroğlu,

İmamoğlu için,

''Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış değil.

Kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra da bu dava oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz.

O ayrı bir şey'' diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği ve kendisinin de gidip oy kullandığı seçimi hatırlatarak,

''Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, gidip oy veren de benim. Aday olsun diye ben de oy verdim. Ama bu davalar ayrıdır.

Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalıdır. Her kör kuruşun hesabını vermelidir'' vurgusunda bulunmuştu.

Akademi dünyasından itiraz var...



Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu hakkındaki görüşlerine akademi dünyası içinden en farklı tepki Doç. Dr. Nail Elhan'dan geldi.

Hitit Üniversitesi'nde ''Orta Doğu, Alevilik, İslamcılık, Milliyetçilik, Şiileşme'' konularındaki çalışmalarıyla gündeme gelen Elhan, Kılıçdaroğlu'nun tavrının Aleviler açısından sıkıntı yaratabileceğini savundu.

''Kılıçdaroğlu bu ülkede en çok bilinen Alevi siyasetçi'' hatırlatmasında bulunan Nail Elhan,

''Ne dese, ne yapsa, beğensek de beğenmesek de kimlik üzerinden de okunuyor. Bu yüzden kendisi artık Aleviliğin sırtında da yük'' mesajı verdi.

''Bundan bir tane de akademide var'' vurgusunda bulunan Doç. Dr. Nail Elhan, söz konusu akademisyenin kim olduğu konusuna açıklık getirmedi.