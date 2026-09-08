İlk kayıt ücreti; öğrencinin yurda adım attığı gün ile ay sonu arasındaki yatak bedelini ve güvence bedelini birleştiren zorunlu tahsilatı ifade ediyor. Tutar, yerleşilen yurdun fiziki şartlarına ve kayıt tarihine göre sistemde otomatik hesaplanıyor. Ekranında rakamı gören adaylar banka kuyruğuna koşuyor.

Bakanlık takviminde geri sayım sürüyor. Belirlenen mühlet dolmadan ödeme yapmayan adaylar hakkından feragat etmiş sayılacak. Süreç affetmiyor.

KYK ilk kayıt ücreti ne anlama geliyor?

İlk kayıt ücreti, devlete bağlı yurtlara ilk defa yerleşen öğrencilerin yatırmakla yükümlü olduğu depozito yani güvence bedeli ile içinde bulunulan ayın kalan günlerine ait konaklama tutarının toplamıdır demektir.

Bu meblağ her öğrenci için kuruşu kuruşuna aynı çıkmıyor. Barınılacak yurdun oda tipine, yatak kapasitesine ve yerleştirmenin yapıldığı güne göre rakam doğrudan güncelleniyor. Yurttan ayrılırken odadaki eşyalara zarar vermeyen öğrencilere güvence bedeli eksiksiz iade ediliyor. Aksi halde kesinti yapılıyor.

İlk kayıt ücreti nasıl ve nereye ödenir?

İlk kayıt ücreti yalnızca Ziraat Bankası üzerinden T.C. kimlik numarası girilerek ATM, mobil bankacılık veya şubelerden ödeniyor.

Ödemeyi tamamlamak ve süreci hatasız bitirmek adına adayların şu sıralamayı izlemesi gerekiyor:

İşlem Sırası Yemekteyiz Semra Gündüz kimdir, nereli, mesleği ne? İşte biyografi! İçeriği Görüntüle Adım ve Görev Kullanılacak Kanal 1. Adım Tutar Sorgulama turkiye.gov.tr GSB modülü 2. Adım Harç ve Depozito Yatırma Ziraat Bankası ATM ve mobil 3. Adım Taahhütname Onayı e-Devlet Yurt Kayıt İşlemleri 4. Adım Belge Teslimi (İstenirse) İlgili yurt müdürlüğü

Farklı bankalardan veya IBAN numarasına elden para gönderme seçeneği bulunmuyor. Sistem doğrudan kimlik numarasına tanımlı borcu görüyor. Dekontu saklamak fayda sağlıyor.

Kayıt taahhütname onayı nasıl tamamlanır?

Bankaya ödemeyi yatıran öğrencilerin kesin kaydı anında bitmiyor; adayın turkiye.gov.tr üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" ekranına girip taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor.

Parayı yatırıp taahhütname onayını unutan öğrencilerin yerleştirme işlemi doğrudan geçersiz kalıyor. Adayların tüm bu prosedürü en geç 11 Eylül 2026 saat 23.00'e kadar noktalaması şart koşuluyor. Mazeret kabul edilmiyor. İşlemini bitirmeyenlerin boşta kalan kontenjanı yedek sıradaki gençlere devredilecek.