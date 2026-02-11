Gezi Parkı Direnişi’ne sanatçıları yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, duruşma arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. İddianamede Barım için 22 ila 30 yıl hapis cezası talep edilirken, duruşma savcısı suçun vasfını değiştirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Barım suçlamaları reddetti

Duruşma için İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Ayşe Barım, savcılığın mütalaasına karşı yaptığı savunmada suçlamaları reddetti. Ocak 2025’ten bu yana anlamlandıramadığı bir sürecin içinde olduğunu ifade eden Barım, hayatı boyunca herhangi bir siyasi duruş sergilemediğini söyledi.

Tahliyesinin ardından sağlık hizmetlerine erişebildiğini belirten Barım, dosyada somut delil bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Savcı: Mütalaamız aynen geçerlidir

Barım’ın avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak duruşma savcısı, “Mütalaamız aynen geçerlidir, herhangi bir değişiklik yoktur” dedi.

Avukatlar: Somut delil yok

Barım’ın avukatlarından Sedat Özyurt, savcılığın mütalaasının hukuki dayanağı bulunmadığını savundu. Dosyada cebir ve şiddet unsurunun yer almadığını belirten Özyurt, sanatçıların kendi iradeleriyle Gezi Parkı’na gittiklerinin açık olduğunu söyledi.

Özyurt, Ayşe Barım’ın Osman Kavala, Can Atalay ve Çiğdem Mater ile birlikte faillik ilişkisinin ispat edilemediğini, bu yönde herhangi bir fonksiyonel hâkimiyet bulunmadığını ifade etti.

“Cebir ve şiddet yok, beraat verilmeli”

Avukatlardan Aslı Kibar da Barım’ın eylemlere yalnızca bir kez ve mesleki amaçla katıldığını belirterek, dosyada suç unsuru oluşturacak herhangi bir eylem bulunmadığını söyledi. Kibar, mahkemeden beraat kararı verilmesini talep etti.

Avukat Deniz Ketenci ise soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığını, ancak ihbarın somut delillere dayanmadığını ifade etti. İhbarcının beyanlarıyla ilgili çelişkilere dikkat çekti.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı. Ayşe Barım’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Savcılığın iddiaları

Savcılığın mütalaasında, Gezi Parkı Direnişi’nin planlı ve sistemli şekilde yürütüldüğü, Barım’ın kamuoyunda etkili sanatçılar üzerinden organizasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü. Sosyal medya paylaşımlarının koordineli biçimde yapıldığı, eylemlerin demokratik protesto görüntüsü altında kaos ve kargaşa yaratma amacı taşıdığı iddia edildi.

Barım’ın, firari Mehmet Ali Alabora ve hükümlü Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olduğu da mütalaada yer aldı.