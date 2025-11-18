Son Mühür - Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapıldı ve operasyon bilgisi paylaşıldı.

Açıklama yapıldı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen;

- ⁠5’i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen),

- 3’ü görevde astsubay,

- 2’si ihraç subay (binbaşı),

- 4’ü emekli subay (albay),

- 2’si emekli astsubay,

- 2’si ihraç astsubay,

- 3’ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen),

- 1’i özel sektör çalışanı,''