Son Mühür/ Beste Temel- Bu yıl 95’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), dördüncü gününü de yoğun katılımla tamamladı.

Folkart’ın ana sponsorluğunda, Migros’un ise etkinlik sponsorluğunda yapılan fuarda, Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki programlar alanı dolduran binlerce İzmirliyi buluşturdu.

Açıkhava Tiyatrosu’nda sürpriz pasta

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda stand-up gösterisi için sahneye çıkan komedyen Doğu Demirkol, günlük yaşam gözlemlerine yer verdiği performansıyla izleyicilerden alkış topladı.

Gösteri esnasında ekip arkadaşları tarafından sahneye getirilen doğum günü pastasını gören Demirkol, sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşadı. Seyirciler de alkışlarıyla kutlamaya dahil oldu.

Çim Konserleri’nde Mert Demir sahne aldı

Fuarın vazgeçilmez adresi Çim Konserleri’nde ise şarkıcı Mert Demir dinleyicilerle buluştu. “Ateşe Düştüm”, “İkimize Birden” ve “Ölüyorum Anla” isimli eserlerini söyleyen Demir’e alandaki kalabalık eşlik etti.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda tekrar sahne almaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Demir, İzmir seyircisiyle bir araya gelmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Takvimde yer alan diğer etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından yürütülen organizasyonda önümüzdeki günlerde sahne alacak isimler ve etkinlik takvimi ise şu şekilde;

9 Eylül: Model

10 Eylül: Gülşen

11 Eylül: Teoman

12 Eylül: Semicenk

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu programı kapsamında:

9 Eylül: Çok Güzel Hareketler 2 (İzmir’e özel skeçlerle)

10 Eylül: Abur Cubur Show (Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla)

11 Eylül: Sonkiüçdört (Atakan Çelik ve Safa Sarı)

12 Eylül: İki Kişilik Oyun (Binnur Kaya ve Mert Fırat)

Fuar kapsamındaki tüm gösteri ve konserlerin 12 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildirildi.