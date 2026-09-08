İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl ziyaretçilerine kapılarını müzik etkinliğiyle açtı. Lozan Kapısı karşısına kurulan sahnede gerçekleştirilen "Şef Sensin" etkinliği, fuar ziyaretçilerine orkestra yönetme fırsatı sunuyor.

95. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan 8 kişilik orkestra, vatandaşlara yalnızca dinlemekle yetinmeyip müziğe ortak olma deneyimi sunuyor.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçi; Mozart, Beethoven, Bach ve Brahms gibi ustaların 11 klasik eserinden birini tercih ederek şef kürsüsüne geçiyor. Müzisyenler ise tamamen kürsüdeki acemi şeflerin seçtiği tempoya ayak uydurarak çalıyor.

Maden mühendisi anne yönetti, kızı keman çaldı

Etkinlikte en çok dikkat çeken anlardan biri, 60 yaşındaki maden mühendisi Betül Alkan'ın performansı oldu.

İlk kez bir orkestranın başına geçen Alkan'ı kürsüde özel bir sürpriz de bekliyordu; kızı Nil Alkan orkestrada kemancı olarak bulundu.

"Gurur duydum, hepsi pırıl pırıl çocuklar"

İlk şeflik tecrübesinde Mozart'ın ünlü eseri Türk Marşı’nın şefliğini üstlenen Betül Alkan, duygu ve düşüncelerini;

"İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok mutlu oldum, aynı zamanda gurur duydum. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Ben maden mühendisi olduğum için müzikten çok uzağım.

Ama kızım sayesinde benim de kulağım gelişiyor. Önce Türk Marşı’nı yavaş yönettiğimi söylediler. Daha sonra hızlandırınca daha güzel oldu." diyerek anlattı.

"Onlar bozarsa biz de bozuyor, keyifli zaman geçiriyoruz"

Orkestranın keman sanatçılarından Nil Alkan ise annesinin ilk şeflik performansının oldukça başarılı bulduğunu belirtti. Sahnedeki etkileşimi anlatan Alkan;

"Çok başarılıydı. 11 tane eserimiz mevcut. İstediklerini seçiyorlar, bizi yönetiyorlar, biz de onlara uyum sağlıyoruz.

Onlar bozarsa biz de bozuyoruz. O şekilde keyifli zaman geçiriyoruz. Gelmek isteyen varsa bekleriz. Fuar boyunca burada olacağız." ifadelerini kullandı.

"Siz de fuara gelin, İzmir Enternasyonal Fuarı’nı gezin"

Şef kürsüsünde yer alan bir diğer isim ise 14 yaşındaki Berrak Gençay oldu. Daha çok spor ve voleybolla ilgilendiğini, müzikle yakından ilgilenmediğini söyleyen Gençay, "Güzeldi. Heyecanlandım. Yapamam sandım. Siz de fuara gelin, İzmir Enternasyonal Fuarı’nı gezin."