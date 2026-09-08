Son Mühür/ Beste Temel- Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığa kavuşmasının 35. yılı, Konak’ta gerçekleşen anlamlı bir buluşmayla kutlandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’dan gelen Radoviş ve Konçe Belediyelerinin meclis üyelerini ağırladı.

Kapılar ardına kadar açıldı. Masadaki tek gündem dayanışmaydı.

Konak’tan Makedonya heyetine kardeşlik sözü

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının iletildiği kabulde Balkan temsilcilerini ağırlayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, bağımsızlık gününün coşkusunu ortaklaşa paylaşmanın gururunu yaşadı. Konak Belediyesi’nin her zaman bir kardeş kapısı olduğunu belirten Mutlu, iki coğrafya arasındaki bağların güçlenerek süreceğini vurguladı.

Kuzey Makedonya heyetine seslenen Başkan Mutlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Sizlerle bu güzel günü aynı masanın etrafında kutlamak bizim için son derece değerli. İzmir’de Konak Belediyesi her zaman sizin kardeşinizdir. Kollarımız da kapımız da sizlere her daim açık."

35. Yıla 35 Plakalı anlamlı tesadüf

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de buluşmada söz alan isimler arasındaydı. Ailesinin Makedonya göçmeni olduğuna dikkat çeken Özkardeşler, gelenek ve görenekleri İzmir’de yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Özkardeşler, bağımsızlığın 35. yılı ile İzmir’in plaka kodu olan 35 arasındaki bağa işaret ederek bu güzel denk gelişin heyecanını paylaştı.

Kardeş Belediye projesi

Makedon heyeti adına konuşan Radoviş Belediyesi Başkan Danışmanı Enis Ömer ise Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın tarihsel bağlarına vurgu yaptı. Tekirdağ Ergene, Yalova Çınarcık, İzmir Selçuk ve Aliağa gibi kentlerle hali hazırda kardeş belediye ilişkileri yürüttüklerini hatırlatan Ömer, benzer bir resmi iş birliğini Konak Belediyesi ile de hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

