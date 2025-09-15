Sinan Selen Almanya’da iç istihbaratın başına getirilen ilk göçmen kökenli devlet görevlisi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’na atanması, Alman kamuoyunda ve dünya medyasında tarihî bir gelişme olarak yankı buldu. Sinan Selen, 1972 yılında İstanbul’da doğdu ve dört yaşında ailesiyle Almanya’ya taşındı. Eğitim hayatını Köln Üniversitesi’nde hukuk alanında tamamladı, sonrasında avukatlık ve çeşitli kamu güvenliği görevlerinde çalıştı.

Sinan Selen kimdir?

Sinan Selen 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle Almanya’ya taşındı ve Köln’de büyüdü. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite sonrası bir süre avukatlık yaptı, ardından dört yıl içinde Almanya Federal Emniyet Teşkilatı’nda çalışmaya başladı. Bu kurumda siyasi suçlar, terör ve casusluk gibi güvenlik alanlarında görev aldı.

Almanya’daki görevi

Selen Ocak 2019'dan itibaren Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nda başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2025’te başkan olarak atandı. Uluslararası terör, aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerle mücadele konusunda uzman bir isim. Bu atama Almanya’da göçmen kökenli bir kişinin ilk defa güvenlikle ilgili bir kurumun başında yer almasını sağladı.

Sinan Selen, profesyonel kariyerinde Almanya devletinde farklı emniyet birimlerinde ve kamu güvenliği alanında çeşitli görevler üstlendi. Göçmen kökenli kimliğiyle Almanya iç güvenliği açısından tarihi bir adımın temsilcisi oldu.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın Görevleri

BfV, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin iç güvenliğinden sorumlu en önemli istihbarat teşkilatlarından biridir. Teşkilatın başlıca görevleri arasında demokratik düzeni tehdit eden aşırı sağ, aşırı sol ve dini radikal grupları tespit etmek, casusluk faaliyetlerine karşı ülkeyi korumak ve devlet kurumlarını sabotaj girişimlerinden korumak bulunuyor. Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kurum, Almanya’daki 16 eyalet için koordinasyon ve istihbarat paylaşımı yapıyor.

BfV’nin yaklaşık 4.300 çalışanı mevcut. Kurum, siyasi partileri, kuruluşları ve şahısları anayasa karşıtı faaliyetleri tespit edip raporlayabiliyor. Sadece bilgi toplama ve analiz etme yetkisi var; yürütme ve polis yetkisi bulunmuyor. Tespit edilen tehditler doğrultusunda gerekli durumlarda hükümet ve parlamento tarafından tedbir alınabiliyor. Federal Meclis ve parlamenter denetim komitelerinin çalışmalarını düzenli olarak raporluyor ve faaliyetleri parlamenter gözetim altında.

Sinan Selen’in bu göreve getirilmesi, Almanya’da demokratik düzenin gözetilmesi ve toplumsal çeşitliliğin temsil edilmesi açısından dikkat çekiyor. Hem kendi profesyonel kariyeri hem de kurumun görevleri, ülkede güvenlik politikalarının güncellenmesine ve kamu güvenliğinin güçlenmesine katkı sunuyor.