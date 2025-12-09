Futbolda bahis iddialarına yönelik geniş kapsamlı soruşturmada Galatasaraylı Metehan Baltacı, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak ve iki isim daha tutuklandı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürerken hakem Zorbay Küçük adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ilk tutuklama kararları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bazı isimler hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler:

Metehan Baltacı (Galatasaraylı futbolcu)

Murat Sancak (Adana Demirspor’un eski başkanı)

Alassane Ndao (Konyasporlu futbolcu)

Ahmet Okatan (Ankaraspor kulüp sahibi)

Bu dört şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mert Hakan Yandaş’ın sorgusu sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin ifade işlemleri devam ediyor.

Aralarında Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaşın da bulunduğu çok sayıda şüpheli hâkimlikte sorgulanıyor.

Savcılığın bu dosyada yeni tutuklama taleplerinin olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Zorbay Küçük serbest: Adli kontrol şartı uygulandı

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında ise tutuklama kararı çıkmadı.

Küçük, nöbetçi hâkimlik tarafından:

İmza yükümlülüğü,

Adli kontrol

şartlarıyla serbest bırakıldı.

Aynı şekilde 9 şüpheli daha adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Türk futbol tarihinin en kapsamlı soruşturması

Başsavcılığın çok yönlü olarak yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, futbolcular, hakemler, kulüp yöneticileri ve spor dünyasından birçok ismin dijital kayıtlar, para hareketleri ve mesaj trafiği üzerinden incelendiği belirtiliyor.

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha fazla isme genişleyebileceği değerlendirilirken, TFF’ye bağlı disiplin süreçlerinin de devam edeceği kaydediliyor.