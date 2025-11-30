Siirt’te 16 yaşındaki Muhammed Nuri Soysal, 10 yaşından beri yanında çıraklık yaptığı dedesinin 3,5 metrekarelik ayakkabı tamir dükkânını devralarak mesleği sürdürmeye başladı. Küçücük dükkânda tamir yaparak harçlığını çıkaran Muhammed, bir yandan da eğitimine devam ediyor.

Kentte 64 yaşındaki dedesiyle birlikte büyüyen Muhammed, 6 yıl boyunca mesleği öğrenmesinin ardından geçen yıl tamirhaneyi tamamen devraldı. Günde 500–600 lira kazandığını belirten genç usta, “Dedem 55 yıldır bu işi yapıyordu. 10 yaşından beri yanındayım, 1 yıldır dükkan bana emanet. Hem okuluma gidiyorum hem de burada çalışıyorum” dedi.

Müşterilerden Muzaffer Karataş ise tamirhanenin cami minaresinin içinde olduğunu ve bölgenin en eski esnaflarından biri olduklarını vurguladı. Karataş, “Dedesi yaşlanınca dükkânı torununa bıraktı. Buradaki çocuklar boş durmaz; meslek öğrenmek eskiden beri böyledir. Muhammed hem okuyor hem de dedesinin işini sürdürüyor” diye konuştu.