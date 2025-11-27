Tarihin unutulma kadın karakterlerinden biri olan Şerife Bacı (gerçek adı Şerife Kadın, 1900-21 Aralık 1921), İstiklal Savaşı’nın en bilinen kadın kahramanlarından biri ve sembol isimlerinden biridir. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Seydiler köyünde doğdu. Köylü bir ailenin kızıydı, evlendi, Elif adında bir kız çocuğu oldu. Eşi cephede şehit düşünce tek başına kaldı.

Hangi Yöre ve Kimlerle Savaştır?

Şerife Bacı, Batı Cephesi’nde Yunan işgaline karşı mücadele etti. Savaştığı bölge: Kastamonu-İnebolu-Ankara istikameti (İstiklal Yolu). Düşman: Yunan ordusu (İnebolu’dan Ankara’ya cephane taşıyan kağnı kollarında görev aldı.

Ölümsüz Hikayesi: Cephaneyi Islatma, Çocuğumu Islat

Kışın en sert günlerinden biri olan 21 Aralık 1921’de, İnebolu’dan Kastamonu’ya doğru kağnısıyla cephane taşıyordu. Yanında 1,5 yaşındaki kızı Elif de vardı. Kar fırtınası bastırınca yollar kapandı. Şerife Bacı, önce kızını kağnının üstüne yatırdı, üstünü örtüyle sardı, sonra cephane sandıklarını kendi battaniyesiyle örttü: “Cephaneyi ıslatma, yavrumu ıslat!” diye fısıldayarak yoluna devam etti.

Sabah olduğunda kağnı kolu Şerife Bacı’yı donmuş halde buldu. Kızı Elif battaniyenin altında canlıydı, ama Şerife Bacı soğuktan donarak hayatını kaybetmişti. Cephane sandıkları ise tamamen kuru kalmıştı.

Anısı Nasıl Yaşatılıyor?

Kastamonu’da Şerife Bacı Anıtı dikildi (İnebolu yolu üzerinde).

dikildi (İnebolu yolu üzerinde). Her yıl 21 Aralık’ta anma törenleri yapılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile taltif edildi (ailesine verildi).

ile taltif edildi (ailesine verildi). Okullarda, kitaplarda ve filmlerde “Cephane Kağnısı” sembolü olarak anlatılır.