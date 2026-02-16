Selin Sabit Halk TV'den neden ayrıldı, ne oldu? Sabit, 21 Ocak 2026 tarihinde aldığı haberle sarsıldı. Pazar günü alınan bir kararla görevine son verildiğini öğrenen deneyimli sunucu, durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Selin Sabit paylaşımında, 4 yılı aşkın süredir çalıştığı kanaldan Pazar günü işten çıkarıldığını ancak bunu aynı gün değil sonradan öğrendiğini belirtti. Kanal yönetiminin bu kararını eleştiren Sabit, kendisine en büyük değeri veren kişilerin Hafta Sonu Sabah izleyicileri olduğunu ifade ederek onlara teşekkür etti.

Selin Sabit'in Halk TV'deki görevleri nelerdi?

Selin Sabit, Halk TV bünyesinde yalnızca sunuculuk yapmıyordu. Kanalın internet sitesinin editörlüğünü de yürüten Sabit, hafta sonları sabah 08.00 ile 10.00 arasında yayınlanan Hafta Sonu Sabah programını hem hazırlıyor hem de sunuyordu. Programda gündemin öne çıkan konularını ele alan Sabit, kişisel yorumları ve profesyonel sunumuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Selin Sabit kimdir?

Selin Sabit, 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra medya sektörüne adım attı. Yaklaşık 25 yıllık gazetecilik kariyerine İstanbul FM'de spiker olarak başlayan Sabit, ardından TGRT Haber'de haber spikerliği ve program sunuculuğu yaptı.

Kariyerine Star Medya Grubu bünyesinde devam eden Sabit, 24TV, TV4, Star Gazetesi ve 6 News gibi farklı medya kuruluşlarında görev aldı. Radyo dünyasında ise Show Radyo'da haber editörlüğü ve spikerlik yapan Sabit, Best FM'de sunduğu "Konuşan Türkiye" programıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Etkileyici ses tonu ve profesyonel sunumuyla tanınan Sabit, özellikle radyo döneminde adını duyurdu.

İzmir doğumlu olan Selin Sabit, tutkulu bir Göztepe taraftarı olarak da biliniyor. Özel hayatını medyadan uzak tutan deneyimli gazetecinin bilinen bir evliliği bulunmuyor. 45 yaşındaki Sabit'in bundan sonraki kariyer adımları ise merakla bekleniyor.

İşten çıkarma kararı sosyal medyada tepki topladı

Selin Sabit'in işten çıkarılma haberinin ardından sosyal medyada büyük bir destek kampanyası başladı. Takipçileri Sabit'e yorum ve mesajlarla destek verirken, kanalın aldığı kararı eleştiren paylaşımlar da dikkat çekti. Uzun yıllara dayanan medya kariyeri ve ekran önündeki profesyonel duruşuyla bilinen Sabit'in Halk TV'den ayrılması, hem izleyiciler hem de medya çevrelerinde sürpriz olarak karşılandı.