Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yurt dışı çıkış verileri, Türk vatandaşlarının seyahat tercihlerine dair yeni bir tabloyu ortaya koydu. Rakamlar incelendiğinde, sınır komşularına olan ilginin ciddi biçimde arttığı görülüyor. Özellikle iki ülke 1 milyon barajını geçerek listenin tepesine yerleşti.

Verilere göre en çok ziyaret edilen ülke 1 milyon 390 bin 930 kişi ile Irak oldu. Onu 1 milyon 125 bin 97 ziyaretçi ile Bulgaristan takip etti. Her iki ülkenin de 1 milyon sınırını aşması dikkat çekti.

Listede üst sıralarda yer alan diğer sınır komşuları da öne çıktı. Gürcistan 734 bin, Yunanistan ise 695 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu tablo, sınır geçişlerindeki yoğunluğun tesadüf olmadığını gösteriyor.

Avrupa ve kıtalararası seyahatlerde tablo nasıl

Sınır komşuları dışarıda bırakıldığında Avrupa’da en çok tercih edilen ülke Almanya oldu. 415 bin 751 kişi Almanya’ya gitti. Azerbaycan 390 bin 865 kişiyle listede dikkat çekerken, ABD’ye 323 bin 736 Türk vatandaşı seyahat etti.

İran 214 bin 368 kişiyle öne çıkarken, Rusya Federasyonu’na 98 bin 684 kişi gitti. Fransa 96 bin 221, İtalya ise 84 bin 720 ziyaretçi ağırladı. Daha uzak mesafeli ülkelerde ise sayılar görece düşük kaldı. Kanada 20 bin, Belçika 23 bin, Çin ise 30 bin ziyaretçi ile listenin alt sıralarında yer aldı.

Bölgesel dağılımda Avrupa grubu ilk sırada

Tek tek ülke verilerinin yanı sıra bölgesel gruplandırmalar da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İçinde Balkan ülkelerinin de yer aldığı belirtilen “Diğer Avrupa Ülkeleri” grubu 2 milyon 610 bin 895 kişi ile en yüksek hacime ulaştı.

Asya ülkeleri 1 milyonun üzerinde ziyaretçi alırken, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri 954 bin kişi tarafından tercih edildi. Bu rakamlar, seyahat eğilimlerinin sadece tekil ülkelere değil bölgesel olarak da yoğunlaştığını gösteriyor.