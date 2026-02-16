Her şey yolunda giderse Kanal D ekranlarında, kemik kadrosu değişmeden ve yeni hikayelerle 2026 yaz veya Eylül ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Ancak dizinin en çok tartışılan konusu, 2015 yılında hayatını kaybeden Zeki Alasya'nın canlandırdığı efsane karakter Nuri Baba yerine kimin geleceği oldu. Kulislerde adı geçen 4 usta isim ise izleyicileri heyecanlandırdı.

Akasya Durağı'nda Nuri Baba'yı kim oynayacak?

Akasya Durağı'nda Nuri Baba karakteriyle gönüllerde taht kuran Zeki Alasya, 22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Efsane oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmak şüphesiz kolay olmayacak. Ancak kulislerde özellikle 4 ismin öne çıktığı belirtiliyor:

Metin Akpınar

Erdal Özyağcılar

Halil Ergün

Şener Şen

Sosyal medyada en çok konuşulan isim ise Metin Akpınar oldu. Henüz oyuncularla resmi bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Orijinal kadrodan kimler dönecek?

Yapımcıların "orijinal kadro" ısrarı doğrultusunda bazı isimlerle temas kurduğu iddia ediliyor. Cezmi Baskın'ın canlandırdığı "Fırıldak" lakaplı Osman Ağa karakterinin yeni dönemde daha merkezi bir rol üstlenebileceği, Levent Ülgen'in hayat verdiği Sinan'ın da geri dönmesinin hayranların en çok istediği gelişmeler arasında olduğu konuşuluyor. Onur Şan (Seyit) ve Pelin Sönmez (Dilek) için de görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

Orijinal kadronun korunması hedeflense de dizinin en önemli yapı taşlarından Zeki Alasya 2015'te, kaynana Şaziment karakteriyle hafızalara kazınan Evin Esen 2012'de ve sempatik rolleriyle tanınan Onur Bayraktar ise 2010'da aramızdan ayrılmıştı.

Dizi nerede ve ne zaman yayınlanacak?

Henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmese de iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. Yeni bölümlerin televizyon kanalları yerine Exxen, Gain veya Netflix gibi dijital platformlarda yayınlanabileceği ve bölüm sürelerinin 45-60 dakikaya ineceği tahmin ediliyor. İkinci ihtimal olarak Kanal D'nin geçmişte büyük başarı yakalayan projeyi tekrar bünyesine katabileceği konuşuluyor.

Akasya Durağı neden bu kadar sevildi?

2008-2012 yılları arasında önce Kanal D ardından Star TV ekranlarında toplam 174 bölüm yayınlanan Akasya Durağı, mahalle kültürü ve aile ilişkilerini komediyle harmanlayan yapısıyla bir fenomene dönüşmüştü. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor. 2026 versiyonunda ise modern taksicilik, dijital uygulamalar, şehir hayatındaki dönüşüm ve güncel mizah unsurlarının senaryoya entegre edilmesi planlanıyor.

Nuri Baba karakterinin tamamen emekliye ayrılması ya da durağın yönetiminin Osman Ağa veya Sinan'a devredilmesi gibi senaryolar da masada yer alıyor. Resmi açıklama gelene kadar izleyiciler, efsane dizinin geri dönüşünü heyecanla beklemeye devam edecek.