Kural, paylaşımında sevgilisine hitaben duygusal ifadeler kullandı. Geçmiş yıllara kıyasla çok daha sağlıklı ve enerjik görünen oyuncunun bu hamlesi, hayranları tarafından yeni bir başlangıç olarak yorumlandı.

Havva Şimşek hakkında bilinenler

Havva Şimşek, Arda Kural'ın Sevgililer Günü paylaşımıyla adı magazin gündemine taşınan isim. Ancak hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Yaşı, memleketi ve mesleğine dair doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada ikili arasında yaş farkı olduğu yönünde yorumlar yapılsa da, bu bilgiler teyit edilmiş değil.

Şimşek'in özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir profil çizdiği görülüyor. Bu durum, hem merak hem de saygıyla karşılanıyor.

Arda Kural kimdir

Arda Kural, 1980 doğumlu Türk oyuncu. Lise eğitimini Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından iki yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

Televizyon kariyerinde Eyvah Kızım Büyüdü, Yedi Numara, Lise Defteri ve özellikle Emret Komutanım dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Bir dönem Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliği nedeniyle "Yerli Leonardo DiCaprio" lakabıyla anıldı.

Arda Kural neden ekranlardan uzak kaldı

Kariyerinin zirvesinde psikoz teşhisi konulan Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Uzun süre kameralardan uzak kalan oyuncu, daha sonra katıldığı bir programda oyunculuğu bıraktığını ve şimdilerde madencilikle ilgilendiğini açıkladı.

14 Şubat paylaşımı, Kural'ın hem özel hayatında hem de ruhsal anlamda güçlü bir döneme girdiği şeklinde değerlendirildi. Hayranları, oyuncunun mutlu görünmesinden duydukları memnuniyeti sosyal medyada dile getirdi. İlişkinin ilerleyen dönemde daha görünür hale gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Çiftin şu an için ilişkilerini sakin ve özel bir çerçevede yaşamayı tercih ettiği görülüyor.