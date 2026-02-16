Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken, senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme aldı. 1970'ler ve 1980'ler İstanbul'unda geçen yapım, sınıfsal ayrımlar, aile baskıları ve saplantılı bir aşk üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekiyor.

Kemal Basmacı dizide nasıl bir karakter?

Kemal Basmacı, 1975 İstanbul'unda yaşayan, tekstil sektöründe zengin bir ailenin 30 yaşındaki oğlu. İyi eğitim almış, Nişantaşı'nın Batılı yaşam tarzını benimseyen, çevresi tarafından saygı gören bir iş insanı. Nişanlısı Sibel ile evliliğe doğru ilerlerken hayatı beklenmedik bir şekilde değişiyor.

Sibel'e hediye almak için girdiği bir mağazada yıllar sonra uzak akrabası 18 yaşındaki Füsun ile karşılaşan Kemal, bu genç kadına karşı derin bir çekim hissediyor. Kısa süren tutkulu ilişki, Kemal'in nişan haberinin ardından Füsun'un ortadan kaybolmasıyla sona eriyor. Bu noktadan itibaren Kemal, yıllarca sürecek bir arayışa ve saplantılı bir aşka sürükleniyor. Füsun'a ait 4.213 sigara izmariti dahil binlerce nesneyi biriktirerek sevgisini somut hale getirmeye çalışıyor.

Kemal Basmacı'yı kim oynuyor?

Kemal Basmacı karakterine oyuncu Selahattin Paşalı hayat veriyor. Dizinin kadrosunda Füsun rolünde Eylül Lize Kandemir, Sibel rolünde Oya Unustası, Kemal'in annesi Vecihe Basmacı rolünde Tilbe Saran ve Tarık Bey rolünde Ercan Kesal gibi güçlü isimler yer alıyor. Cansel Elçin ise Turgay Bey karakteriyle kadroda dikkat çeken bir diğer isim.

Kemal Basmacı gerçek bir kişi mi?

Sıkça sorulan bu sorunun yanıtı hayır. Kemal Basmacı, Orhan Pamuk'un tamamen kurgusal olarak yarattığı bir karakter. Ancak romanı benzersiz kılan unsur, kurgu ile gerçekliğin bilinçli olarak iç içe geçirilmiş olması. Pamuk, romanı yazarken eş zamanlı olarak İstanbul Çukurcuma'da gerçek bir müze kurdu. 2012 yılında açılan Masumiyet Müzesi'nde romandaki nesneler sergileniyor. 2014 yılında Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alan mekan, bugün hâlâ ziyarete açık. Dizinin yayınlanmasının ardından müzeye olan ilginin de belirgin şekilde arttığı biliniyor.

Kemal Basmacı, Türk edebiyatında saplantılı aşkı ve burjuva sınıfının yabancılaşmasını temsil eden en çarpıcı karakterlerden biri olarak kabul ediliyor. Edebiyat çevrelerinde Kemal'in takıntılı kişiliği ve eşya biriktirme tutkusu sıklıkla tartışma konusu oluyor. Dizinin bu karmaşık karakteri ekrana nasıl taşıdığı ise izleyiciler arasında en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.