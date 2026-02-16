Can Kılıç Solmaz, şu anda Amerika'da lise eğitimine devam eden 16 yaşında bir genç. Babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal Solmaz'ın YouTube kanalına konuk olmasıyla son dönemde yeniden merak konusu olan Can, özellikle annesine olan fiziksel benzerliğiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Can Kılıç Solmaz kimdir?

Can Kılıç Solmaz, oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster ile görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz'ın oğlu. 13 Haziran 2009 tarihinde dünyaya gelen Can, annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşındaydı.

Babası İlker Yasin Solmaz, eşinin vefatından yaklaşık 8 ay sonra anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlendi. Beyza Dankal, Can'ı kendi oğlu gibi büyütürken İlker Yasin Solmaz da Dankal'ın kızına aynı şekilde sahip çıktı.

Can Kılıç kaç yaşında, nerede yaşıyor?

Can Kılıç'ın kendi açıklamalarına göre yaklaşık 3 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görüyor. Lise öğrencisi olan Can, ABD'deki yaşamından memnun olduğunu ve hafta sonları arkadaşlarıyla basketbol oynadığını anlatmıştı. Daha önce Doğa Koleji'nde ortaokulu tamamlayan Can, 2023 yılında liseye geçiş yapmıştı.

2009 doğumlu olan Can Kılıç şu anda 16 yaşında ve birkaç ay içinde 17'sine basacak.

Annesi Hatice Foster'dan çarpıcı açıklamalar

Bugün Sabah Günaydın gazetesine konuşan Hatice Foster, torunuyla görüşemediğini ve yıllardır Can Kılıç'tan uzak tutulduğunu söyledi. Acılı anneanne, üvey anne Beyza Dankal'ın hem kızının kocasını hem de torununu kendisinden kopardığını öne sürdü.

Hatice Foster ayrıca kızının Türkiye'de FETÖ yapılanmasına ilk kez bu ismi takan kişilerden biri olduğunu belirterek, ölümün arkasında örgütsel bir talimat olabileceğini iddia etti. Resmi raporlarda ölüm nedeni astım ilacı ve alkolün tetiklediği reaksiyon olarak geçse de Hatice Foster, aynı ilaçları defalarca alkolle birlikte kullandıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Defne Joy Foster kimdir?

2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Defne Joy Foster'ın annesi İzmirli Hatice Nayman, babası ise NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster. İzmir'de eğitimini tamamladıktan sonra 1996'da Kral TV'de VJ olarak televizyon dünyasına adım attı.

Kariyerinin en parlak dönemini 2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteriyle yaşayan Foster, enerjik ve samimi ekran kişiliğiyle milyonların sevgisini kazandı. 2010-2011 sezonunda Yok Böyle Dans yarışmasında da boy gösterdi. 2008 yılında Assos'ta dünyaevine giren çift, bir dönem burada otel işletti.

Defne Joy Foster nasıl öldü?

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 gecesi Kerem Altan'ın İstanbul Caddebostan'daki evinde yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunda ölüm nedeni, astım tedavisinde kullanılan ilaç ile alkolün birlikte alınmasının tetiklediği kalp durması olarak açıklandı.

Yargılama sürecinde Kerem Altan, yardım çağrısında gecikme nedeniyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak bu ceza ertelendi. 2016 yılında yapılan ek soruşturmada, olay gecesi polis tarafından yalnızca Kerem Altan'ın ifadesinin alındığı ve taksi şoförü ile kavga sesleri duyan komşuların dinlenmediği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine dosya yeniden ele alındı ve Kerem Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Defne Joy Foster, vefat ettiğinde sadece 35 yaşındaydı. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Aradan geçen 15 yıla rağmen ölümüne ilişkin tartışmalar hâlâ devam ediyor.