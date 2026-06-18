İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ni sarsan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili süren operasyonlarda, emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği son çalışma sonucunda bir şirket görevlisi daha yakalandı. Bu son gözaltı ile beraber, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı toplamda 7’ye ulaştı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda; Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., kamu görevlisi Ö.A. ve çeşitli inşaat firması yetkilileri (S.B., R.K.B., S.Y., R.Ö.) emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"Souşturma titizlikle sürdürülmektedir"

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur."



İlk operasyon 18-20 Mayıs 2026'da başlamıştı

Soruşturma süreci ilk olarak 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonla başlamıştı. O dönem gözaltına alınan 4 şüpheliden; belediye satın alma birimi koordinatörü O.A., gazeteci E.A. ve encümen üyesi B.S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer bir şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

7. gözaltı bugün geldi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışma sonucunda, hakkında daha önceden gözaltı kararı bulunan şirket görevlisi M.C.H. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde emniyete götürülen şüpheli sayısı 7'ye ulaşmış oldu.