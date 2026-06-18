Son Mühür / Atakan Başpehlivan- CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, Kültürpark meclis salonunda gerçekleşen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa edeceği kararının konuşulduğu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Candaş Yeter: Görevden almaları doğru bulmuyoruz

Gazetecilere yaptığı açıklamada Çağatay Güç'ün görevden alınması kararını tanımadığını aktaran CHP'li Candaş Yeter, "Grubumuzun genel kanaati Çağatay Güç'ün görevden alınmasını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz." dedi.

"CHP gelenekleri olan bir parti"

Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine bağlı bir parti olduğunu ve süreçten de güçlenerek çıkacağını aktaran Yeter, şu ifadeleri kullandı: "CHP gelenekleri olan güçlü bir partidir bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır."