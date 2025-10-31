AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Çelik, “Meclis Başkanımızın yürüttüğü meşru süreci hedef almak yüce Meclis’e saygısızlıktır” dedi.

“Saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Çelik, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik kullanılan ifadeleri sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük, Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.”

“Meşru sürece yönelik saldırılar kabul edilemez”

Açıklamasında Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yürüttüğü sürecin yasal çerçevede ve demokratik ilkeler doğrultusunda ilerlediğini belirten Çelik, şunları söyledi:

“Meclis Başkanımız, ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir.”

Çelik, Kurtulmuş’un “sorumlu bir siyaset adamı olarak” görevini yerine getirdiğini belirterek, bu süreci hedef alan sözlerin yalnızca kişisel bir saldırı değil, aynı zamanda “Yüce Meclis’e yönelik bir saygısızlık” olduğunu vurguladı.

“Muhalefet etmekle saygısızlık karıştırılmamalı”

AK Parti Sözcüsü Çelik, muhalefet anlayışının demokratik sınırlar içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, bazı söylemlerin demokratik eleştiri değil, siyaseti zehirleme çabası olduğunu ifade etti:

“Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir; sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir.”

Meclis’te gerginlik sürüyor

TBMM Genel Kurulu’nda son dönemde sık sık yaşanan tartışmalar, siyasi partiler arasındaki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Ömer Çelik’in bu açıklaması, AK Parti’nin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik eleştirilere karşı tavrını açık biçimde ortaya koydu.